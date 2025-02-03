FD Interest Rate: अब मिलेगा तगड़ा रिटर्न, Axis Bank-PNB समेत इन बैंकों ने बदली ब्याज दरें

FD Latest Interest Rate: सेविंग के साथ इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट के लिए वैसे तो बहुत तरीके हैं, लेकिन कई लोगों को सेफ इन्वेस्टमेंट पसंद है। सेफ इन्वेस्टमेंट में सबसे पहला नाम फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit-FD) का आता है। एफडी में शानदार रिटर्न भी मिलता है और यहां पैसे भी पूरी तरह से सिक्योर रहते हैं।

देश के सभी बैंक एफडी पर अलग ब्याज दर ऑफर करते हैं। हाल ही में कई बैंक ने एफडी इंटरेस्ट में बदलाव किया है। इन बैंकों में एक्सिस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक भी शामिल हैं। अगर आप एफडी करवाने का सोच रहे हैं तो हम आपको नीचे कुछ बैंक के लेटेस्ट एफडी रेट (FD Latest Interest Rate) के बारे में बताएंगे।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया(Union Bank Of India FD Interest Rate)

यूनियन बैंक की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार 3 करोड़ रुपये से कम वाली एफडी जिसका पीरियड 7 से 10 दिन का है उस पर 3.50 फीसदी का ब्याज मिलेगा।

पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank FD Interest Rate)

पंजाब नेशनल बैंक ने 1 फरवरी 2025 से नए ब्याज दर लागू कर दिया। बैंक ने 303 दिनों के लिए नई एफडी स्कीम शुरु की है, इसमें 7 प्रतिशत का ब्याज ऑफर हो रहा है। वहीं, 506 दिनों की एफडी पर 6.7 प्रतिशत और 400 दिनो वाली एफडी पर 7.25 फीसदी का ब्याज ऑफर हो रहा है।

कर्नाटक बैंक (Karnataka Bank FD Interest Rate)

कर्नाटक बैंक के नए इंटरेस्ट रेट के अनुसार अब 7 दिन से लेकर 10 साल की अवधि वाले एऱडी पर 3.50 से 7.50 फीसदी का ब्याज मिलेगा। वहीं, 375 दिनों वाले एफडी पर 7.50 फीसदी का इंटरेस्ट ऑफर हो रहा है।

एक्सिस बैंक (Axis Bank FD Interest Rate)

एक्सिस बैंक 3 करोड़ रुपये से कम वाली एफडी पर 7 दिन से लेकर 10 साल तक की पीरियड पर 7.25 फीसदी का ब्याज ऑफर कर रही है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।