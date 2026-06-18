EPFO interest rate 2025-26: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सात करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) जमा पर 8.25 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक, यह ब्याज इसी महीने खाताधारकों के खातों में जमा किया जा सकता है।

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EPFO की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) ने 2 मार्च 2026 को हुई बैठक में 2025-26 के लिए 8.25 प्रतिशत ब्याज दर तय की थी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने की थी। इसके बाद प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा गया था।

लगातार तीसरे साल बरकरार रही ब्याज दर

वित्त मंत्रालय ने प्रस्ताव की समीक्षा के बाद इसे मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 8.25 प्रतिशत ब्याज दर लगातार तीसरे वित्त वर्ष के लिए कायम रहेगी। इससे पहले 2023-24 में EPFO ने ब्याज दर बढ़ाकर 8.25 प्रतिशत की थी, जिसे 2024-25 में भी बरकरार रखा गया था।

अब श्रम मंत्रालय के निर्देश पर EPFO ब्याज को सदस्यों के खातों में जमा करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। बताया जा रहा है कि नया डिजिटल सिस्टम लागू होने के बाद ब्याज राशि पहले के मुकाबले अधिक तेजी से खातों में दिखाई देगी।

पिछले वर्षों में कैसे बदली ब्याज दर?

EPFO ने मार्च 2022 में 2021-22 के लिए ब्याज दर घटाकर 8.10 प्रतिशत कर दी थी, जो चार दशक से अधिक समय का सबसे निचला स्तर था। इससे पहले 2020-21 में यह दर 8.5 प्रतिशत थी।

मार्च 2020 में भी EPFO ने ब्याज दर को 8.65 प्रतिशत से घटाकर 8.5 प्रतिशत किया था। वहीं 2015-16 में खाताधारकों को 8.8 प्रतिशत ब्याज मिला था। 2013-14 और 2014-15 में यह दर 8.75 प्रतिशत रही थी।

करोड़ों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

सरकार की मंजूरी के बाद अब सात करोड़ से अधिक सक्रिय EPF सदस्यों को 2025-26 का ब्याज मिलने का रास्ता साफ हो गया है। ब्याज राशि खातों में जमा होने के बाद सदस्य EPFO पोर्टल और पासबुक के जरिए इसकी जानकारी देख सकेंगे।