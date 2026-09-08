क्या होम इंश्योरेंस में भूकंप, बाढ़ और आग से हुए नुकसान की भरपाई होती है? जानिए एक्सपर्ट का जवाब

घर खरीदना ज्यादातर लोगों के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी आर्थिक जिम्मेदारियों में से एक होता है। ऐसे में घर को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए होम इंश्योरेंस काफी अहम हो जाता है। लेकिन अक्सर लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि भूकंप, बाढ़ या आग जैसी घटनाओं में होम इंश्योरेंस कितना कवर देता है और किन जोखिमों के लिए अलग से राइडर लेना पड़ता है।

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बिजनेस टुडे के एक शो में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए Insurance Samadhan के दीपक उनियाल ने होम इंश्योरेंस से जुड़े इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी दी।

शो के दौरान साक्षी बत्रा ने पूछा कि क्या भूकंप, बाढ़ और आग जैसी प्राकृतिक आपदाएं सामान्य होम इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होती हैं या इसके लिए अलग से कोई अतिरिक्त कवर लेना पड़ता है।

इस पर दीपक उनियाल ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं के लिए कई मामलों में अलग से राइडर या अतिरिक्त कवर लेना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि पॉलिसी खरीदते समय यह समझना जरूरी है कि उसमें कौन-कौन से जोखिम शामिल हैं और किन चीजों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत होगी।

उन्होंने बताया कि ज्यादातर प्राकृतिक आपदाओं जैसे आग और कई अन्य आपदाओं को होम इंश्योरेंस में कवर किया जाता है, लेकिन पॉलिसी की शर्तों को ध्यान से पढ़ना बेहद जरूरी है।

दीपक उनियाल ने यह भी बताया कि हर तरह के नुकसान को इंश्योरेंस कवर नहीं करता। उन्होंने कहा कि युद्ध जैसी घटनाएं आमतौर पर होम इंश्योरेंस के दायरे में नहीं आती हैं। इसके अलावा किसी शहर या देश में होने वाले सिविल विवाद या आंतरिक अशांति से जुड़े नुकसान भी कवर नहीं किए जाते।

उन्होंने सलाह दी कि घर का बीमा लेते समय सिर्फ प्रीमियम पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि पॉलिसी के कवरेज, एक्सक्लूजन और अतिरिक्त राइडर्स को भी समझना चाहिए।

आज के समय में बदलते मौसम और बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए घर की सुरक्षा के लिए सही इंश्योरेंस कवर चुनना काफी जरूरी हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि सही जानकारी के साथ लिया गया होम इंश्योरेंस मुश्किल समय में बड़ी आर्थिक राहत दे सकता है।