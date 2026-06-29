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Newsपर्सनल फाइनेंसक्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले 92% लोग कर रहे हैं यह बड़ी गलती! हर साल गंवा रहे हैं हजारों रुपये

क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले 92% लोग कर रहे हैं यह बड़ी गलती! हर साल गंवा रहे हैं हजारों रुपये

एक नई स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा कि कई लोग बिना ध्यान दिए ऐसी गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें हर साल नुकसान हो रहा है। आखिर यह गलती क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है? जानिए पूरी खबर।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jun 29, 2026 15:02 IST
AI Generated image

In Short

  • पिछले पांच साल में भारत में क्रेडिट कार्ड से होने वाला खर्च तीन गुना से ज्यादा बढ़ गया है।
  • गलत क्रेडिट कार्ड चुनने की वजह से हर साल हजारों से लेकर 2 लाख रुपये तक का रिवॉर्ड हाथ से निकल सकता है।
  • अपने खर्च के हिसाब से सही क्रेडिट कार्ड चुनकर बिना ज्यादा पैसा खर्च किए हर साल अच्छी बचत की जा सकती है।

आज के समय में लोग शॉपिंग, बिजली का बिल भरने, ट्रैवल करने, खाना ऑर्डर करने और दूसरी कई जरूरतों के लिए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं। पिछले पांच साल में भारत में क्रेडिट कार्ड से खर्च काफी बढ़ा है। लेकिन एक नई स्टडी कहती है कि कई लोग अपने क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले पूरे फायदे नहीं ले पा रहे हैं।

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एक फाइनेंस मैगजीन की स्टडी में सामने आया है, 100 में से 92 लोग अपने क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले पूरे रिवॉर्ड और दूसरे फायदे नहीं ले पा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनका क्रेडिट कार्ड उनके खर्च करने के तरीके के हिसाब से सही नहीं है।

तो सवाल है कि आखिर लोग ऐसी कौन-सी गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें हर साल हजारों रुपये का नुकसान हो रहा है? आइए समझते हैं।

कहां हो रही है सबसे बड़ी गलती?

स्टडी में 129 लोगों के खर्च को देखा गया। इसमें पता चला कि अभी लोगों को अपने क्रेडिट कार्ड से औसतन सिर्फ 4% तक का रिवॉर्ड मिल रहा है। लेकिन अगर वे अपने खर्च के हिसाब से सही क्रेडिट कार्ड चुनें, तो यह 10% तक पहुंच सकता है। जो लोग ज्यादा खर्च करते हैं, उन्हें सही कार्ड चुनने पर 13-14% तक रिवॉर्ड मिल सकता है।

कितना हो सकता है नुकसान?

अगर आपका सालभर का खर्च 5 लाख रुपये से कम है, तो हर साल 4,000 से 5,000 रुपये तक का रिवॉर्ड मिलने से रह सकता है।

अगर आपका सालाना खर्च 5 से 8 लाख रुपये के बीच है, तो आप 38,000 से 42,000 रुपये तक का फायदा नहीं पा सकते।

वहीं, 8 से 15 लाख रुपये खर्च करने वाले लोग हर साल 85,000 से 90,000 रुपये तक का रिवॉर्ड नहीं ले पा सकते। अगर सालाना खर्च 15 लाख रुपये से ज्यादा है, तो 2 लाख रुपये से ज्यादा का रिवॉर्ड और कैशबैक भी नहीं मिल सकता।

ऐसा क्यों होता है?

स्टडी में बताया गया है कि दिक्कत ज्यादा खर्च करने की नहीं है। असली वजह यह है कि कई लोग हर जगह एक ही क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। जबकि हर कार्ड पर अलग-अलग तरह के ऑफर और रिवॉर्ड मिलते हैं। जैसे किसी कार्ड पर ऑनलाइन शॉपिंग में ज्यादा फायदा मिलता है, तो किसी पर यात्रा, खाने-पीने या पेट्रोल भरवाने पर।

इतना ही नहीं, कई लोग अपने जमा हुए रिवॉर्ड पॉइंट्स का भी सही तरीके से फायदा नहीं उठाते। अगर इन्हें सही जगह रिडीम किया जाए, तो इन्हीं पॉइंट्स से और ज्यादा फायदा मिल सकता है।

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कैसे मिलेगा ज्यादा फायदा?

स्टडी में कहा गया है कि नया क्रेडिट कार्ड लेने से पहले यह देख लें कि पिछले 6 से 12 महीने में आपका सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च हुआ है। फिर उसी हिसाब से क्रेडिट कार्ड चुनें। अगर जरूरत पड़े, तो दूसरा ऐसा कार्ड भी रख सकते हैं, जिस पर कुछ खास खर्चों में ज्यादा रिवॉर्ड मिलता हो।

सही क्रेडिट कार्ड चुनने और उसके रिवॉर्ड का सही फायदा लेने पर बिना एक रुपया ज्यादा खर्च किए हर साल अच्छी बचत की जा सकती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 29, 2026