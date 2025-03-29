Credit Card से लेते हैं Netflix, Amazon Prime? कहीं बिगड़ न जाए आपका Credit Score

आजकल हर कोई Netflix, Amazon Prime, Spotify जैसी डिजिटल सर्विस का सब्सक्रिप्शन ले रहा है। अगर आप भी इन OTT Platform का सब्सक्रिप्शन अपने क्रेडिट कार्ड (Credit Card) से लेते हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए है। दरअसल, क्रेडिट कार्ड से इन सब्सक्रिप्शन लेने पर इसका असर क्रेडिट स्कोर (Credit Score) पर पड़ता है।

अगर आप क्रेडिट कार्ड या Buy Now, Pay Later (BNPL) का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके छोटे-छोटे पेमेंट्स भी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री (Credit History) को कमजोर बना सकते हैं।

समय पर पेमेंट करना क्यों जरूरी है?

आपका क्रेडिट स्कोर (Credit Score) इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने बिल कितने समय पर चुकाते हैं। अगर आप समय पर सब्सक्रिप्शन पेमेंट करते हैं, तो यह आपकी फाइनेंशियली मजबूत होती है। लेकिन लेट पेमेंट या डिफॉल्ट करने से आपका स्कोर गिर सकता है, जिससे लोन या क्रेडिट कार्ड लेना मुश्किल हो सकता है।

क्रेडिट कार्ड से सब्सक्रिप्शन पेमेंट का क्या असर होता है?

अगर आप अपने Netflix, Hotstar, Spotify, Amazon Prime जैसी सर्विस के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका असर क्रेडिट स्कोर पर पड़ सकता है।

अगर आप समय पर पेमेंट करते हैं तो इससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होती है और फ्यूचर में आसानी से लोन मिल सकता है। वहीं, लेट या मिस्ड पेमेंट करने पर आपका स्कोर कम हो सकता है।

Buy Now, Pay Later से सावधान

अगर आप Amazon Pay Later, Flipkart Pay Later, Ola Postpaid जैसी सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं और समय पर पेमेंट नहीं कर रहे, तो इसका नेगेटिव असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ सकता है। इसलिए, BNPL सर्विस का समझदारी से इस्तेमाल करें और समय पर पेमेंट करें।

Auto-Pay फीचर का करें इस्तेमाल

आजकल कई सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म आपको Auto-Pay का ऑप्शन देते हैं, जिससे आपके बिल्स अपने आप कट जाते हैं। Auto-Pay ऑन रखने से आपका पेमेंट कभी मिस नहीं होगा और लेट फीस से बच सकते हैं।

आपको समय-समय पर क्रेडिट कार्ड की लिमिट चेक करना चाहिए। अगर क्रेडिट कार्ड में बैलेंस नहीं होगा, तो Auto-Pay फेल हो सकता है और लेट पेमेंट चार्ज लग सकता है।

Credit Score को लेकर जागरूक रहे

TransUnion CIBIL की रिपोर्ट के अनुसार, 119 मिलियन भारतीयों ने मार्च 2024 तक अपना सिबिल स्कोर (CIBIL Score) चेक किया, जो पिछले साल की तुलना में 51 फीसदी ज्यादा है। इसका मतलब लोग अब अपनी क्रेडिट प्रोफाइल को लेकर ज्यादा सतर्क हो गए हैं। महिलाओं का लोन पोर्टफोलियो ₹36.5 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है।

क्या Subscription Payments से Credit Score सुधर सकता है?

अगर आप क्रेडिट कार्ड से सब्सक्रिप्शन पेमेंट करते हैं और समय पर चुकाते हैं, तो यह आपके क्रेडिट स्कोर को सुधार सकता है। लेकिन अगर आप लेट पेमेंट करते हैं या BNPL सेवाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपका (Credit Score) डाउन हो सकता है।

