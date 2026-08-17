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Newsपर्सनल फाइनेंसपेमेंट डेट भूले तो फंस जाएंगे! जानिए क्रेडिट कार्ड और BNPL का बिल लेट हुआ तो क्या-क्या नुकसान हो सकता है

पेमेंट डेट भूले तो फंस जाएंगे! जानिए क्रेडिट कार्ड और BNPL का बिल लेट हुआ तो क्या-क्या नुकसान हो सकता है

क्रेडिट कार्ड और BNPL ने पेमेंट को आसान बना दिया है, लेकिन समय पर भुगतान नहीं करने पर जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। लेट फीस से लेकर ब्याज और क्रेडिट स्कोर पर असर तक कई चीजें जुड़ी हो सकती हैं। जानिए किन गलतियों से बचना जरूरी है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 17, 2026 13:09 IST
AI Generated Image

In Short

  • क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर नहीं भरने पर लेट फीस के साथ ब्याज और टैक्स भी जुड़ सकते हैं।
  • BNPL पेमेंट में देरी होने पर लेट फीस या अतिरिक्त पेनल चार्ज लग सकते हैं।
  • लंबे समय तक बकाया रहने पर क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट हिस्ट्री प्रभावित हो सकती है।

आज के समय में क्रेडिट कार्ड और BNPL यानी Buy Now Pay Later जैसी सुविधाएं लोगों के लिए खरीदारी को आसान बना रही हैं। लोग बिना तुरंत पूरा भुगतान किए अपनी जरूरत की चीजें खरीद लेते हैं और बाद में पेमेंट करते हैं। लेकिन अगर तय समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो इसके लिए अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है। कई बार छोटी सी देरी भी आपके खर्च को बढ़ा सकती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि पेमेंट में देरी होने पर कौन-कौन से चार्ज लग सकते हैं और इसका असर कहां तक जा सकता है।

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क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर नहीं भरा तो लग सकती है लेट फीस

क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के बाद बैंक की ओर से एक तय तारीख दी जाती है, जिसके अंदर बिल का भुगतान करना होता है। अगर इस तारीख तक पेमेंट नहीं किया जाता है, तो बैंक लेट फीस लगा सकता है। इसके अलावा बची हुई रकम पर ब्याज भी जुड़ सकता है। कई मामलों में इस ब्याज के साथ लागू टैक्स भी देना पड़ सकता है।

क्रेडिट कार्ड पर लगने वाली लेट फीस और ब्याज की रकम हर बैंक के नियमों के हिसाब से अलग हो सकती है। इसलिए कार्ड लेने से पहले बैंक की सभी शर्तों को समझना जरूरी है, ताकि बाद में अचानक अतिरिक्त खर्च का सामना न करना पड़े।

BNPL में देरी करने पर बढ़ सकती है देनदारी

BNPL यानी Buy Now Pay Later सुविधा में भी तय तारीख तक भुगतान करना जरूरी होता है। अगर ग्राहक समय पर पेमेंट नहीं करता है, तो BNPL सेवा देने वाली कंपनी लेट फीस लगा सकती है। कुछ योजनाओं में बकाया रकम पर अतिरिक्त ब्याज या पेनल चार्ज भी लगाया जा सकता है।

हालांकि BNPL में लगने वाले चार्ज हर कंपनी और योजना के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए किसी भी BNPL सुविधा का इस्तेमाल करने से पहले उसके नियम, पेमेंट डेट और देरी होने पर लगने वाले चार्ज को अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए।

लंबे समय तक पेमेंट नहीं करने पर क्रेडिट स्कोर हो सकता है प्रभावित

क्रेडिट कार्ड या BNPL की रकम अगर लंबे समय तक बकाया रहती है और संबंधित भुगतान की जानकारी क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट की जाती है, तो इसका असर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पर पड़ सकता है।

खराब क्रेडिट हिस्ट्री की वजह से भविष्य में लोन लेने या दूसरी क्रेडिट सुविधाओं का फायदा उठाने में परेशानी आ सकती है। इसलिए किसी भी तरह की क्रेडिट सुविधा का इस्तेमाल करते समय समय पर भुगतान करना बेहद जरूरी होता है।

सुविधा लेने से पहले सभी चार्ज की जानकारी जरूर लें

क्रेडिट कार्ड या BNPL लेने से पहले लेट फीस, ब्याज, प्रोसेसिंग फीस और अन्य सभी शुल्क की जानकारी जरूर पढ़नी चाहिए। कई लोग सिर्फ सुविधा देखकर इसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, लेकिन बाद में अतिरिक्त चार्ज की वजह से परेशानी हो सकती है।

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पेनल्टी की रकम हर बैंक, NBFC और BNPL सेवा में अलग-अलग हो सकती है। इसलिए नियमों को समझकर और समय पर पेमेंट करके आप अनावश्यक खर्च से बच सकते हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 17, 2026