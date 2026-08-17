कमजोर अमेरिकी डेटा से सोना 4,400 डॉलर के करीब पहुंचा, डॉलर में गिरावट का मिला फायदा

अमेरिका के कमजोर रिटेल डेटा और डॉलर में आई गिरावट का असर सोने की कीमतों पर देखने को मिला है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, सोना लगातार दूसरे हफ्ते बढ़त के साथ 4,400 डॉलर प्रति औंस के करीब पहुंच गया है। कमजोर आर्थिक आंकड़ों ने ब्याज दर बढ़ने की चिंता को कम किया है, जिससे सोने को सपोर्ट मिला है। अब बाजार की नजर सोने की आगे की चाल और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसलों पर है।

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कमजोर रिटेल डेटा से डॉलर पर दबाव

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के ताजा आंकड़ों में कंज्यूमर सेंटीमेंट और रिटेल सेल्स दोनों में गिरावट दर्ज की गई। इससे बाजार में जल्द ब्याज दर बढ़ने की आशंका कम हुई है। आमतौर पर ब्याज दर बढ़ने से बिना ब्याज देने वाली संपत्तियों जैसे सोने पर दबाव आता है, लेकिन इस बार कमजोर डेटा से सोने को फायदा मिला।

डॉलर कमजोर हुआ तो सस्ता हुआ सोना

रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में 0.2 फीसदी की गिरावट आई। सोने की कीमत डॉलर में तय होती है, इसलिए डॉलर कमजोर होने पर दूसरे देशों के खरीदारों के लिए सोना सस्ता हो जाता है। इसी वजह से सोने की मांग को सहारा मिला और कीमतें ऊपर बनी रहीं।

ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को लेकर चिंता जारी

रिपोर्ट के मुताबिक, हालांकि बाजार में पूरी तरह राहत नहीं है। ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को लेकर चिंता बनी हुई है। पिछले हफ्ते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कई जहाजों पर हमले हुए। वहीं अमेरिका ने ईरान की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाले नए कदम उठाने की तैयारी की बात कही है।

कुछ जहाजों के सैटेलाइट ट्रांसपोंडर बंद करके स्ट्रेट से निकलने से ग्लोबल एनर्जी कीमतों पर अभी नियंत्रण बना हुआ है। वहीं ईरान और ओमान इस अहम जलमार्ग के मैनेजमेंट को लेकर एक समझौते के करीब आते दिख रहे हैं।

4,000 डॉलर के स्तर के ऊपर बना सोने का भरोसा

रिपोर्ट के मुताबिक, सोने की कीमतों में हाल की तेजी 4,000 डॉलर प्रति औंस के अहम स्तर के ऊपर रिकवरी के बाद आई है। निवेशकों की बढ़ती रुचि और सेंट्रल बैंकों की खरीदारी, खासकर चीन की खरीदारी ने भी सोने को सपोर्ट दिया है।

पिछले हफ्ते सोना अप्रैल के बाद पहली बार अपने 100 डे मूविंग एवरेज से ऊपर गया और अभी भी इसी स्तर के आसपास बना हुआ है।

आगे की तेजी के लिए 4,400 डॉलर का स्तर अहम

रिपोर्ट के मुताबिक, ग्लोबल एक्स ईटीएफ के एनालिस्ट जस्टिन लिन के मुताबिक, सोने को अपनी तेजी आगे जारी रखने के लिए 4,400 डॉलर के ऊपर मजबूत ब्रेक देना होगा। उनके अनुसार हाल की तेजी में टेक्निकल कारणों का बड़ा योगदान रहा है और पिछले हफ्ते के पॉजिटिव फैक्टर्स का असर काफी हद तक कीमतों में शामिल हो चुका है।

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अब बाजार की नजर बुधवार को आने वाली फेडरल रिजर्व की जुलाई पॉलिसी मीटिंग की मिनट्स पर है, जिससे ब्याज दरों को लेकर स्थिति और साफ हो सकती है।

चांदी और दूसरी कीमती धातुओं में भी तेजी

रिपोर्ट के मुताबिक, सिंगापुर में सुबह 10:50 बजे स्पॉट गोल्ड 0.4 फीसदी बढ़कर 4,391.60 डॉलर प्रति औंस पर था। वहीं चांदी 1.3 फीसदी की तेजी के साथ 65.54 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। पिछले हफ्ते चांदी में करीब 2 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई थी। प्लेटिनम और पैलेडियम में भी तेजी देखने को मिली।