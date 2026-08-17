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Newsबिजनेस न्यूजएयर इंडिया ग्रुप के दो पायलट साइकोएक्टिव सब्सटेंस टेस्ट में मिले नॉन नेगेटिव, कन्फर्मेशन रिपोर्ट का इंतजार

एयर इंडिया ग्रुप के दो पायलट साइकोएक्टिव सब्सटेंस टेस्ट में मिले नॉन नेगेटिव, कन्फर्मेशन रिपोर्ट का इंतजार

एयर इंडिया ग्रुप में पायलटों की अनिवार्य जांच को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। शुरुआती टेस्ट में दो पायलटों के नतीजे चर्चा में हैं। हालांकि अभी अंतिम रिपोर्ट आनी बाकी है। क्या सामने आया जांच में और क्यों बढ़ी इस मामले पर नजर, जानिए पूरी खबर में।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 17, 2026 13:00 IST
AI Generated Image

In Short

  • एयर इंडिया ग्रुप के दो पायलटों के शुरुआती साइकोएक्टिव सब्सटेंस टेस्ट में नॉन नेगेटिव रिजल्ट आया
  • दोनों पायलटों के सैंपल कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए भेजे गए, अंतिम रिपोर्ट का इंतजार
  • 13 अगस्त से शुरू हुए टेस्ट में अब तक करीब 300 से 400 पायलटों की जांच हुई

एयर इंडिया ग्रुप में पायलटों के लिए शुरू किए गए अनिवार्य साइकोएक्टिव सब्सटेंस टेस्ट को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक, इस टेस्ट में अब तक दो पायलटों के शुरुआती नतीजे नॉन नेगेटिव आए हैं। हालांकि इन पायलटों की कन्फर्मेटरी टेस्ट रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। इसी रिपोर्ट के बाद आगे की स्थिति साफ हो सकेगी।

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शुरुआती टेस्ट में मिले संकेत, कन्फर्मेटरी रिपोर्ट का इंतजार

दोनों पायलटों के शुरुआती टेस्ट में कुछ सब्सटेंस या केमिकल मार्कर के संकेत मिले हैं। इसके बाद उनके सैंपल को कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए भेजा गया है। यह जांच इसलिए की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वास्तव में किसी साइकोएक्टिव सब्सटेंस का सेवन किया गया था या नहीं।

शुरुआती टेस्ट में नॉन नेगेटिव रिजल्ट आने का मतलब यह नहीं है कि पायलट दोषी पाए गए हैं। अंतिम नतीजे कन्फर्मेटरी टेस्ट के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल दोनों सैंपल की आगे की जांच प्रक्रिया जारी है।

13 अगस्त से शुरू हुई थी पायलटों की जांच

एयर इंडिया ग्रुप ने अपने सभी पायलटों के लिए 13 अगस्त से अनिवार्य साइकोएक्टिव सब्सटेंस टेस्ट शुरू किया था। इस प्रक्रिया के तहत पायलटों की जांच की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि अब तक करीब 300 से 400 पायलट इस टेस्ट से गुजर चुके हैं।

यह टेस्ट प्रक्रिया अभी जारी है और आने वाले समय में एयर इंडिया ग्रुप के अन्य पायलटों की भी जांच की जाएगी। इस जांच का उद्देश्य पायलटों की सुरक्षा से जुड़े मानकों को बनाए रखना है।

दो पायलटों के टेस्ट में आया नॉन नेगेटिव रिजल्ट

सूत्रों के मुताबिक, अब तक किए गए टेस्ट में दो पायलटों के रिजल्ट नॉन नेगेटिव पाए गए हैं। शुरुआती जांच में मिले संकेतों के आधार पर इन दोनों पायलटों के सैंपल की दोबारा और विस्तृत जांच की जा रही है।

अभी तक इन पायलटों को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है। कन्फर्मेटरी टेस्ट के नतीजे आने के बाद ही यह तय हो पाएगा कि शुरुआती टेस्ट में मिले संकेत किस वजह से आए।

AI2379 मामले के बाद जांच प्रक्रिया पर बढ़ा फोकस

एयर इंडिया ग्रुप की यह जांच प्रक्रिया AI2379 फ्लाइट के पायलट इन कमांड के मामले के बाद शुरू की गई थी। इस मामले के बाद पायलटों के साइकोएक्टिव सब्सटेंस टेस्ट को लेकर ध्यान बढ़ा।

अब दोनों पायलटों के सैंपल की आगे की जांच इसी बात को स्पष्ट करने के लिए की जा रही है कि क्या उन्होंने किसी साइकोएक्टिव सब्सटेंस का सेवन किया था या शुरुआती टेस्ट में आए संकेत किसी अन्य वजह से थे।

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कन्फर्मेटरी टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले में आगे की जानकारी सामने आएगी।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 17, 2026