Repo Rate बढ़कर 5.50%, क्या दिसंबर तक 6% होगा? SBI Research ने बताया महंगाई का असर

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 7 अक्टूबर को रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर इसे 5.50% कर दिया। करीब चार साल में यह पहली बार है जब RBI ने रेपो रेट बढ़ाया है। अब SBI Research ने अनुमान जताया है कि महंगाई अगर इसी तरह बढ़ती रही तो दिसंबर तक रेपो रेट 6% तक पहुंच सकता है।

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महंगाई बढ़ी तो और सख्त हो सकता है RBI का रुख

SBI Research ने अपनी ताजा Ecowrap रिपोर्ट में कहा है कि आने वाले महीनों में भारत की महंगाई की स्थिति और खराब हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2026 में CPI महंगाई करीब 6.8% तक पहुंच सकती है।

SBI Research का अनुमान है कि मौजूदा 5.50% के स्तर से करीब 50 बेसिस पॉइंट की और बढ़ोतरी हो सकती है। यह अनुमान RBI की पिछली नीतियों और महंगाई के स्तर के बीच संबंध के आधार पर लगाया गया है।

MPC ने सर्वसम्मति से बढ़ाया रेपो रेट

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का ऐलान किया। इसके बाद पॉलिसी रेपो रेट 5.50% हो गया। 5 से 7 अक्टूबर के बीच हुई MPC बैठक में सभी सदस्यों ने रेपो रेट बढ़ाने के पक्ष में वोट किया।

इसके साथ ही MPC ने अपनी पॉलिसी स्टांस को न्यूट्रल से बदलकर कैलिब्रेटेड टाइटनिंग कर दिया। इस बदलाव को 6 में से 4 सदस्यों का समर्थन मिला।

RBI के सामने अब रेट बढ़ाने या रोकने का ऑप्शन

SBI Research के मुताबिक ताजा फैसले के बाद RBI का रुख पहले के मुकाबले ज्यादा सख्त हुआ है। मौजूदा परिस्थितियों में केंद्रीय बैंक के सामने फिलहाल रेपो रेट बढ़ाने या उसे मौजूदा स्तर पर रोकने का विकल्प है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल ब्याज दरों में कटौती की संभावना नहीं दिख रही है।

RBI ने FY27 के लिए CPI महंगाई का अनुमान 20 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.2% कर दिया है। वहीं कोर महंगाई का अनुमान भी 10 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.4% किया गया है।

दिसंबर में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का अनुमान

SBI Research का मानना है कि अगर महंगाई का दबाव बढ़ता है तो दिसंबर की MPC बैठक में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक परिस्थितियों में ज्यादा उतार-चढ़ाव होने पर RBI छोटे-छोटे कदमों की जगह एक बड़ी बढ़ोतरी पर विचार कर सकता है।

RBI ने GDP ग्रोथ का अनुमान भी बढ़ाया

महंगाई की चिंता के बीच RBI ने आर्थिक विकास को लेकर अपना अनुमान बढ़ाया है। FY27 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 7.1% किया गया है।

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RBI ने इसके पीछे सर्विस सेक्टर की मजबूती, बेहतर क्षमता इस्तेमाल और मजबूत क्रेडिट फ्लो को वजह बताया है। SBI Research ने मौजूदा नीति बदलाव को घबराहट के बजाय सतर्कता से स्पष्ट सख्ती की ओर बढ़ता कदम बताया है।

अगर महंगाई SBI Research के अनुमान के मुताबिक बढ़ती है तो दिसंबर तक 6% रेपो रेट की संभावना बन सकती है।