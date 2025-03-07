Bank Holiday on 8 March: बैंक से संबंधित कोई भी काम कराने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए खबर काम की है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) हर साल बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी करता है और हर राज्य में अलग-अलग कारणों से छुट्टी होती है जो देश भर के बैंकों पर लागू होता है। RBI के आदेश के अनुसार बैंक सभी दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार को बंद रहते हैं।

अब ऐसे में कल 8 मार्च है और कल शनिवार है। चूंकी मार्च का महीना शनिवार से शुरू हुआ है इसलिए लोगों के मन में यह उलझन हो रही है कि कल का शनिवार बैंकों के लिए पहला शनिवार होगा या दूसरा शनिवार काउंट होगा।

8 मार्च को बैंक खुला है या बंद?

मार्च महीने का पहला शनिवार 1 मार्च को था और दूसरा शनिवार 8 मार्च को है। लिहाजा कल देश के सभी बैंक बंद रहेंगे।

बैंक महीने के पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को खुले रहते हैं, जब तक कि RBI द्वारा छुट्टी की घोषणा न की जाए।

मार्च में और कब-कब बंद रहेगा बैंक?

सभी रविवार 9, 16, 23 और 30 मार्च और चौथा शनिवार 22 मार्च को बैंक बंद रहेगा।

इसके आलावा बैंक:

13 मार्च

होलिका दहन/अट्टुकल पोंगाला के कारण बैंक Dehradun, Kanpur, Lucknow, Ranchi और Thiruvananthapuram में बंद रहेगा।

14 मार्च

Agartala, Bengaluru, Bhubaneswar, Chennai, Imphal, Kochi, Kohima, और Thiruvananthapuram को छोड़कर देश भर के बैंक होली (दूसरा दिन) - धुलेटी/धुलैंडी/डोल जात्रा के कारण बंद रहेंगे।

15 मार्च

होली/याओसांग दूसरा दिन के कारण बैंक Agartala, Bhubaneswar, Imphal, और Patna में बंद रहेगा।

22 मार्च

दूसरे शनिवार के साथ-साथ पटना में बिहार दिवस के कारण बैंक बंद रहेगा।

27 मार्च

शब-ए-कद्र के कारण बैंक Jammu और Srinagar में बंद रहेगा।

28 मार्च

जुमात-उल-विदा के कारण बैंक Jammu और Srinagar में बंद रहेगा।

31 मार्च

Aizawl और Shimla को छोड़कर देश भर के बैंक रमज़ान-ईद (ईद-उल-फितर) (शावल-1)/खुतुब-ए-रमज़ान के कारण बंद रहेंगे।