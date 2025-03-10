Aadhar Card Download करना आसान! बिना मोबाइल नंबर इस तरह करें डाउनलोड,जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

आधार कार्ड (Aadhaar Card) बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। सरकारी से लेकर गैर-सरकारी कामों में इसकी जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में कई बार हम अपना आधार कार्ड कैरी नहीं करते हैं और जरूरत पड़ने पर हमें दिक्कत होती है। इस तरह की स्थिति में आप अपने आधार कार्ड को आसानी से डाउनलोड (Aadhaar Card Download Process) कर सकते हैं।

UIDAI ने आधार कार्ड डाउनलोड करने के प्रोसेस को काफी आसान कर दिया है। आप आसानी से आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर की मदद से कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। सवाल आता है कि अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तब कैसे आधार कार्ड या नंबर को डाउनलोड करें। हम आपको नीचे इसके बारे में बताएंगे।

मोबाइल नंबर से आधार कार्ड डाउनलोड कैसे करें (How To Download an Aadhaar Card with a Mobile Number?)

स्टेप 1: UIDAI की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: अब यहां “आधार नंबर” ऑप्शन सेलेक्ट करें।

स्टेप 3: इसके बाद आधार नंबर डालें।

स्टेप 4: अब captcha कोड दर्ज करें और “Send OTP” पर क्लिक करें।

स्टेप 5: आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे दिए गए बॉक्स में भरें।

स्टेप 6: अब “Download Aadhaar” पर क्लिक करें।

स्टेप 7: इसके बाद आधार कार्ड का PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगा।

आपको बता दें कि आधार पीडीएफ पासवर्ड (Aadhaar Card Password) से सिक्योर है। पासवर्ड में आपको अपने नाम पर पहला 4 अक्षर और बर्थ इयर डालना है। उदाहरण के तौर पर Rakesh Kumar जिनका DOB- 5/03/1997 है उन्हें पासवर्ड में RAKE1997 डालना होगा।

अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, तो आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड नहीं कर सकते। इसके लिए आपको नजदीकी आधार सेंटर जाना होगा।

बिना मोबाइल नंबर के आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करें (Download Aadhaar Card Without Mobile Number OTP)

आधार सेंटर जाने से पहले UIDAI की वेबसाइट से Appointment लें।



अब Appointment Date पर आधार सेंटर जाएं।



यहां आपको सबसे पहले बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट या iris scan स्कैन) वेरिफिकेशन करें।



इसके बाद आधार सेंटर के सहायक को जरूरी आईडी प्रूफ (Pan Card, Voter Card आदि) दें।



इसके बाद आधार सेंटर के सहायक आपको आधार कार्ड की कॉपी दे देंगे।



बता दें कि कलर आधार कार्ड की कॉपी के लिए 30 रुपये की फीस देनी होगी। वहीं, PVC आधार कार्ड (PVC Aadhaar Card) की कीमत ₹50 है। इसके अलावा आपको 50 रुपये की Appointment फीस भी देनी होगी।