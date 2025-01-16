8th Pay Commission: करोड़ों कर्मचारियों की भले-भले, 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने लगाई मुहर

8th Pay Commission: कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने बताया कि बैठक ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद करोड़ों केंद्र कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा।

#WATCH | Delhi: Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "Prime Minister has approved the 8th Central Pay Commission for all employees of Central Government..." pic.twitter.com/lrVUD25hFu advertisement January 16, 2025

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ बताया कि यह फैसला कैबिनेट के औपचारिक एजेंडे का हिस्सा नहीं है।

कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी

8वां वेतन आयोग (Eighth Pay Commission) के लागू होने के बाद केंद्र कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स को लाभ होगा। यह वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। हालांकि, यह आयोग वेतन, भत्तों और अन्य फाइनेंशियल लाभों की समीक्षा को बाद लागू होगा। आपको बता दें कि हर 10 साल में वेतन आयोग गठित होता है। कोई भा वेतन आयोग के गठन का असर केंद्र, राज्य, और अन्य सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों पर पड़ता है।

कब लागू होगा 8th Pay Commission

वर्तमान में 7वां वेतन आयोग लागू है। यह वर्ष 2016 से लागू है। इसका प्रभाव 10 सालों तक रह सकता है। ऐसे में संभावना है कि 8वें वेतन आयोग 2025-2026 के आसपास गठित हो और साल 2026-2027 में लागू हो जाए। हालांकि, अभी इसको लेकर कोई अधिकारिक जानकारी नहीं आई है।