NFO Alert: सिर्फ ₹1000 में चांदी में कर सकेंगे निवेश! Zerodha Fund House ने लॉन्च की ये नई स्कीम

NFO Alert: सिर्फ ₹1000 में चांदी में कर सकेंगे निवेश! Zerodha Fund House ने लॉन्च की ये नई स्कीम

Zerodha की म्यूचुअल फंड आर्म Zerodha Fund House ने निवेशकों के लिए नई स्कीम लॉन्च की है जिसका NFO आज यानी 10 मार्च से खुल गया है।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 10, 2025 16:59 IST

NFO Alert: म्यूचुअल फंड न्यू फंड ऑफर (NFO) में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए बड़ी खबर है। स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म Zerodha की म्यूचुअल फंड आर्म Zerodha Fund House ने निवेशकों के लिए नई स्कीम लॉन्च की है जिसका NFO आज यानी 10 मार्च से खुल गया है। 

Zerodha Fund House ने  Zerodha Silver ETF स्कीम को लॉन्च किया है।  Zerodha Silver ETF एक ओपन-एंडेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो फिजिकल सिल्वर की घरेलू कीमतों को ट्रैक करता है। 

फंड के लॉन्च पर, जीरोधा फंड हाउस के सीईओ विशाल जैन ने कहा कि सिल्वर में इंवेस्टमेंट पोर्टफोलियो और मॉडर्न इंडस्ट्री दोनों में भूमिका निभाने की क्षमता है। इंडस्ट्रीयल मेटल और एक कीमती धातु, दोनों के रूप में सिल्वर ईटीएफ निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने और मेटल की अनूठी विशेषताओं का लाभ उठाने के लिए एक वैल्यूएबल टूल है। 

Zerodha Silver ETF : क्या है इस फंड का टारगेट?

इस म्यूचुअल फंड स्कीम का निवेश उद्देश्य घरेलू कीमतों में फिजिकल चांदी के प्रदर्शन के अनुरूप रिटर्न देना है, जो ट्रैकिंग एरर के अधीन है। सिल्वर ईटीएफ 95%-100% चांदी और चांदी से संबंधित उपकरणों में और 0-5% डेट और मनी मार्केट उपकरणों, कैश और कैश इक्विवेलेंट में निवेश करेगा।

जीरोधा फंड हाउस के सीबीओ वैभव जालान ने इसकी लॉन्चिंग पर कहा कि चूंकि टेक और क्लीन एनर्जी में चांदी की मांग बढ़ रही है, इसलिए यह नया सिल्वर ईटीएफ निवेशकों को इस उभरते बाजार में भाग लेने का अवसर देता है। 

Zerodha Silver ETF Details

इस फंड का एनएफओ आज यानी 10 मार्च, 2025 को खुल गया है जो 18 मार्च 2025 को बंद होगा। निवेशक इस फंड में सिर्फ 1000 रुपये से निवेश कर सकते हैं। इस फंड का NAV 10 रुपये है। 

निवेशक इस NFO को Zerodha Coin और CAMS से सब्सक्राइब कर सकते हैं। 
 
Zerodha Fund House के बारे में 

जीरोधा फंड हाउस एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो जीरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड और स्मॉलकेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक ज्वाइंट वेंचर है।  
 

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 10, 2025