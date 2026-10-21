म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की मौत हो जाए तो आपके SIP और निवेश का क्या होगा? समझें पैसा कितना सुरक्षित

अगर आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर (Mutual Fund Distributor यानी MFD) के जरिए निवेश करते हैं और अचानक उसकी मौत हो जाए, तो आपके पैसे का क्या होगा? क्या आपकी SIP बंद हो जाएगी या निवेश निकालना पड़ेगा? ऐसे सवाल उन निवेशकों के मन में आ सकते हैं, जो सालों से एक ही डिस्ट्रीब्यूटर की सलाह पर पैसा लगा रहे हैं। हालांकि, एक्सपर्ट्स के मुताबिक, डिस्ट्रीब्यूटर की मौत से आपका निवेश खत्म नहीं होता।

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डिस्ट्रीब्यूटर की मौत के बाद पैसे का क्या होगा?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, निवेशकों को सबसे पहले यह समझना चाहिए कि उनका पैसा डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं होता।

निवेशक का पैसा म्यूचुअल फंड स्कीम में लगा होता है। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर की मौत के बाद भी म्यूचुअल फंड यूनिट्स निवेशक के नाम पर बनी रहती हैं।

इस वजह से न तो SIP अपने आप बंद होती है और न ही निवेश निकालने या ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ती है।

निवेशकों के सामने क्या मुश्किल आ सकती है?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिस्ट्रीब्यूटर की मौत के बाद परिवारों को निवेश से जुड़े फैसले लेने में परेशानी हो सकती है।

कई निवेशक सालों तक एक ही व्यक्ति की सलाह पर SIP शुरू करते हैं, फंड चुनते हैं और जरूरत पड़ने पर पैसा निकालते हैं। ऐसे में उस व्यक्ति के न रहने पर सही सलाह और मदद मिलना मुश्किल हो सकता है।

कई बार डिस्ट्रीब्यूटर के परिवार का कोई सदस्य कारोबार संभालता है, लेकिन पुराने ग्राहक उस पर पहले जैसा भरोसा नहीं कर पाते और किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले जाते हैं।

अब निवेशक किससे मदद ले सकते हैं?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, डिस्ट्रीब्यूटर की मौत के बाद निवेशक संबंधित एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) की नजदीकी शाखा से संपर्क कर सकते हैं। वे चाहें तो किसी दूसरे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की सेवाएं भी ले सकते हैं।

इसके अलावा निवेशक बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर की मदद ले सकते हैं या डायरेक्ट प्लान का विकल्प चुन सकते हैं।

डिस्ट्रीब्यूटर को पहले से क्या तैयारी करनी चाहिए?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिस्ट्रीब्यूटर को अपने ग्राहकों के लिए पहले से वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर रखनी चाहिए।

ग्राहकों को पता होना चाहिए कि आपात स्थिति में किससे संपर्क करना है। निवेश का रिकॉर्ड, जरूरी दस्तावेज और ग्राहक की वित्तीय जरूरतों की जानकारी भी व्यवस्थित होनी चाहिए।

इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर को पहले से तय करना चाहिए कि उनकी गैरमौजूदगी में कारोबार और ग्राहकों की जिम्मेदारी कौन संभालेगा।

सबसे जरूरी बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूटर की मौत से निवेशक का पैसा नहीं डूबता, लेकिन सही समय पर मदद मिलती रहे, इसके लिए पहले से तैयारी जरूरी है।