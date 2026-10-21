आनंद महिंद्रा ने दिखाई BSA बाइक की नई झलक! दो शानदार रंगों में दिखा ब्रिटिश अंदाज, बोले- फिर जिंदा हो रहा ब्रांड

आनंद महिंद्रा की ओर से X पर शेयर की गई रील में BSA मोटरसाइकिल GOLD STAR 650 के दो आकर्षक कलर Birmingham Blue और Brooklands Black भी दिखाए गए हैं। Birmingham Blue में बाइक का क्लासिक लुक उभरकर सामने आता है, जबकि Brooklands Black इसे अलग अंदाज देता है। इन दोनों रंगों के जरिए ब्रांड की ब्रिटिश विरासत और रेट्रो डिजाइन को सामने रखा गया है।

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आनंद महिंद्रा ने इस रील के साथ लिखा कि एक वैश्विक और प्रतिष्ठित ब्रांड लोगों की आंखों के सामने फिर से जन्म ले रहा है। हालांकि, पोस्ट से किसी नए मॉडल की लॉन्च तारीख या कीमत की पुष्टि नहीं होती।

उनकी इस पोस्ट से साफ है कि महिंद्रा ग्रुप BSA की विरासत को नए दौर में आगे बढ़ाने पर जोर दे रहा है।

आनंद महिंद्रा ने X पर क्या लिखा?

A Global, iconic brand is being reborn in front of your eyes. At @MahindraRise Get yourself a piece of the action… https://t.co/ByYx5mM9RP — anand mahindra (@anandmahindra) October 21, 2026

आनंद महिंद्रा ने अपनी पोस्ट में लिखा, "A Global, iconic brand is being reborn in front of your eyes." इसका मतलब है कि एक वैश्विक और प्रतिष्ठित ब्रांड आपकी आंखों के सामने फिर से जन्म ले रहा है।

उन्होंने अपनी पोस्ट में Mahindra Group को भी टैग किया है। यह संदेश BSA जैसे पुराने मोटरसाइकिल ब्रांड को दोबारा पहचान दिलाने की कंपनी की कोशिशों को सामने रखता है।

कभी दुनिया का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल ब्रांड था BSA

BSA यानी Birmingham Small Arms की शुरुआत ब्रिटेन में 1861 में हुई थी। बाद में कंपनी मोटरसाइकिल बनाने के कारोबार में उतरी और 1950 के दशक में दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल निर्माता बन गई।

हालांकि, कारोबार में मुश्किलों के बाद 1973 में BSA का मोटरसाइकिल उत्पादन बंद हो गया।

इसके कई दशक बाद महिंद्रा ग्रुप की सहायक कंपनी Classic Legends ने 2016 में BSA ब्रांड का अधिग्रहण किया। इसके बाद इस ऐतिहासिक नाम को दोबारा मोटरसाइकिल बाजार में उतारने की प्रक्रिया शुरू हुई।

भारत में BSA Gold Star 650 के साथ हुई वापसी

BSA ने अगस्त 2024 में Gold Star 650 के साथ भारतीय बाजार में वापसी की थी। इस मोटरसाइकिल में 652cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 45.6 PS की पावर और 55 Nm का टॉर्क पैदा करता है।

लॉन्च के समय इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 2.99 लाख रुपये रखी गई थी। बाइक में क्लासिक ब्रिटिश डिजाइन के साथ आधुनिक ब्रेकिंग और सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।

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BSA के पोर्टफोलियो में नई बाइक भी शामिल

अप्रैल 2026 में कंपनी ने BSA Scrambler 650 भी भारत में पेश की थी। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3,24,950 रुपये रखी गई थी। इस बाइक में 650cc सिंगल-सिलेंडर इंजन और रेट्रो स्क्रैम्बलर डिजाइन मिलता है।

आनंद महिंद्रा की ताजा पोस्ट BSA ब्रांड को फिर से स्थापित करने की कोशिशों को रेखांकित करती है। हालांकि, पोस्ट के उपलब्ध टेक्स्ट से किसी बिल्कुल नई बाइक के लॉन्च, मॉडल या कीमत की पुष्टि नहीं होती। इसलिए इसे नई मोटरसाइकिल की आधिकारिक लॉन्च घोषणा नहीं माना जाना चाहिए।