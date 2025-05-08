आज के समय में इन्वेस्टमेंट करना बेहद जरूरी है। कई लोग हाई रिटर्न की चाहत में म्युचूअल फंड (Mutual Fund) में निवेश करते हैं, लेकिन उनका पोर्टफोलियो हमेशा लाल रहता है। जी हां, कई ऐसे फंड भी है जिन्होंने निवेशकों को नेगेटिव रिटर्न दिया है। अगर आप भी एसआईपी (SIP) के लिए फंड की तलाश कर रहे हैं तो हम आपको वो 10 फंड के बारे में बताएंगे जिसने निवेशकों को नेगेटिव रिटर्न दिया है। इन फंड्स ने निवेशकों को 20 फीसदी से ज्यादा का नेगेटिव रिटर्न दिया है।

Samco Flexi Cap Fund

इस लिस्ट में पहला नाम Samco Flexi Cap Fund का नाम आता है। इस फंड ने साल 2025 के शुरुआत में निवेशकों को निराश कर दिया है। दरअसल, फंड ने निवेशकों को 20.66 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है।

LIC MF Small Cap Fund

LIC की LIC MF Small Cap Fund ने भी निवेशकों को घाटा दिया है। फंड ने 18 फीसदी का नुकसान किया है। फंड में जारी गिरावट के कारण निवेशकों को स्मॉल कैप फंड्स (Small-Cap Funds) में इन्वेस्ट करने में डर लग रहा है।

HSBC Small Cap Fund

HSBC Small Cap Fund ने भी निवेशकों को नेगेटिव रिटर्न दिया है। फंड ने साल 2025 की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च तक में लगभग 17 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। यह फंड ने निवेशकों को चिंता में डाल दिया है।

Samco ELSS Tax Saver Fund

जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक की तिमाही में Samco ELSS Tax Saver Fund में लगभग 17 फीसदी की गिरावट देखने को मिला है। इस फंड के निवेशकों का रिस्क काफी बढ़ गया है।

Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund

मोतिलाल ओसवाल के कई फंड जहां शानदार रिटर्न दे रहे हैं तो वहीं, Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund ने निवेशकों को नेगेटिव रिटर्न दिया है। इस फंड में करीब 16 फीसदी की गिरावट आई है। अब निवेशको को फंड में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

LIC MF Value Fund

एलआईसी की LIC MF Value Fund ने भी निवेशकों को निराश किया है। इस फंडने 16 फीसदी का नेगेटिल रिटर्न दिया है। ऐसे में वह निवेशक चिंतित हैं जिन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग की उम्मीद से निवेश किया था।

Motilal Oswal Midcap Fund

Motilal Oswal Midcap Fund ने पिछले साल तक पॉजिटिव रिटर्न दिया था। वहीं, अब इस फंड में करीब 16 फीसदी की गिरावट आई है। निवेशकों को फंड में तेजी आने की उम्मीद है।

Union Small Cap Fund

साल 2025 की पहली तिमाही में Union Small Cap Fund ने निवेशकों को नेगेटिव रिटर्न दिया है। इस साल फंड ने 15 फीसदी के करीब नेगेटिव रिटर्न दिया है। फंड की खराब परफॉर्मेंस ने निवेशकों को हैरान कर दिया है।

Motilal Oswal Small Cap Fund

Motilal Oswal Small Cap Fund के निवेशकों को झटका लगा है। जहां पिछले साल फंड की परफॉर्मेंस शानदार रही। वहीं, अब इस फंड ने निवेशकों को 15 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है।

DSP Small Cap Fund

DSP Small Cap Fund ने इस साल करीब 15 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। यह फंड मिड-कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। इस फंड की खराब परफॉर्मेंस के कारण निवेशक चिंतित हैं।