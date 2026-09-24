SIP में निवेशकों का बढ़ा भरोसा, अगस्त में AUM 23% बढ़कर ₹18.62 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा

भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में SIP के जरिए निवेश लगातार बढ़ रहा है। अगस्त 2026 में SIP के जरिए मैनेज होने वाली एसेट्स (SIP AUM) सालाना आधार पर 23% बढ़कर ₹18.62 लाख करोड़ पहुंच गई। इस बढ़ोतरी के पीछे SIP निवेश प्रवाह और नए अकाउंट्स की बढ़ती संख्या अहम वजह रही।

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SIP अकाउंट्स की संख्या 10.75 करोड़ के पार

अगस्त 2026 में मंथली SIP कलेक्शन 14% बढ़कर ₹32,297 करोड़ हो गया। वहीं SIP अकाउंट्स की संख्या 12.1% बढ़कर 10.75 करोड़ तक पहुंच गई। पिछले 12 महीनों में SIP के जरिए कुल निवेश प्रवाह 17% बढ़कर ₹3.7 लाख करोड़ रहा।

SIP का योगदान इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी बढ़ा है। अगस्त 2026 में इक्विटी AUM में SIP की हिस्सेदारी दो साल के उच्च स्तर 30.7% पर पहुंच गई, जो अगस्त 2024 में 27.4% थी। वहीं इक्विटी में कुल ग्रॉस फ्लो में SIP की हिस्सेदारी बढ़कर 43% हो गई।

Flexi Cap फंड्स में सबसे ज्यादा निवेश

इक्विटी फंड कैटेगरी में 12 महीनों की अवधि के दौरान Flexi Cap फंड्स ने सबसे ज्यादा ₹89,087 करोड़ का नेट सेल्स दर्ज किया। इसके बाद Small Cap फंड्स में ₹62,331 करोड़ और Mid Cap फंड्स में ₹61,016 करोड़ की नेट सेल्स रही।

डेट फंड कैटेगरी में Liquid Funds सबसे आगे रहे। इस अवधि में Liquid Funds में ₹1,48,876 करोड़ की नेट सेल्स दर्ज की गईं। वहीं ETF कैटेगरी में ₹1,16,997 करोड़ की नेट सेल्स रही।

म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री AUM में 15.8% की ग्रोथ

अगस्त 2026 में पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM सालाना आधार पर 15.8% बढ़ा। Equity और Hybrid फंड AUM में 18.5% की वृद्धि दर्ज की गई। Passive Fund AUM 27.2% बढ़ा, जबकि Gold ETF और Silver ETF AUM में क्रमशः 2.6 गुना और 3.3 गुना की बढ़ोतरी हुई।

Specialised Investment Funds (SIFs) भी तेजी से बढ़ती कैटेगरी के रूप में सामने आए। अगस्त 2026 में इनका AUM 11 महीनों में 15 गुना बढ़कर ₹31,175 करोड़ हो गया।

SIP में लगातार बढ़ता निवेश यह दिखाता है कि नियमित निवेश का तरीका भारतीय म्यूचुअल फंड बाजार में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।