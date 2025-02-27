SBI Mutual Fund: कमाल का फंड! ₹10,000 बन गया ₹6 लाख - आपने निवेश किया है?

SBI Mutual Fund: लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड के जरिए निवेशकों ने लाखो और करोड़ों रुपये कमाए हैं। म्यूचुअल फंड को स्टॉक्स की तुलना में कम जोखिम भरा माना जाता है। आज हम आपको SBI Mutual Fund की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने निवेशकों के 10,000 रुपये के Lumpsum निवेश को 6 लाख रुपये से अधिक के कॉर्पस में बदल दिया है।

जिस म्यूचुअल फंड स्कीम की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है SBI Equity Hybrid Fund - Regular Plan. इस फंड ने अपने शुरुआत से ही 15.17% का रिटर्न दिया है। यह म्यूचुअल फंड एक ओपन-एंडेड हाइब्रिड स्कीम जो मुख्य रूप से इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश करती है।

एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड का लक्ष्य निवेशकों को डेट और इक्विटी के मिक्स में निवेश करके ओपन-एंडेड स्कीम की लिक्विडिटी के साथ लॉन्गटर्म में पैसा बनाना है। यह फंड हाई ग्रोथ वाली कंपनियों के शेयरों के विविध पोर्टफोलियो में निवेश करता है और बाकी को निश्चित आय सिक्योरिटीज में निवेश करके रिस्क को बैलेंस करता है।

SBI Equity Hybrid Fund Return: 10,000 रुपये बना 6 लाख से ज्यादा

इस फंड की शुरुआत 9 अक्टूबर 1995 को हुई थी। अगर इस स्कीम के शुरुआत में किसी निवेशक ने सिर्फ 10,000 रुपये लगाए होते तो आज उस निवेशक के पास 15.17% के रिटर्न के हिसाब से 629723 रुपये यानी 6.2 लाख रुपये का कॉर्पस होता।

पिछले 1 साल में इस फंड ने 12.46%, पिछले 3 साल में 10.95% और पिछले 5 साल में 13.25% का रिटर्न दिया है। इस फंड का बेंचमार्क CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index है और एडिशनल बेंचमार्क BSE Sensex TRI है।

SBI Equity Hybrid Fund Details

31 जनवरी 2025 तक इस फंड का Asset Under Management (AUM) 71139.57 करोड़ रुपये है। 25 फरवरी 2025 तक इस फंड का NAV 268.36 रुपये है। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड इक्विटी और इक्विटी संबंधित उपकरणों में कम से कम 65% निवेश करता है।

SBI Equity Hybrid Fund : टॉप 5 होल्डिंग्स

31 जनवरी 2025 तक के डेटा के मुताबिक