NFO: पैसा लगाने का आखिरी मौका! आज बंद हो जाएगा Quant फंड का ये एनएफओ
आज Quant Mutual Fund द्वारा पेश किए गए नए स्कीम के एनएफओ को सब्सक्राइब करने का आखिरी दिन है। जानिए कौन सा है ये फंड।
NFO Closing Today: अगर आप न्यू फंड ऑफर (NFO) में निवेश करते हैं तो आपके लिए यह बड़ी खबर है। आज Quant Mutual Fund द्वारा पेश किए गए नए स्कीम के एनएफओ को सब्सक्राइब करने का आखिरी दिन है। इस स्कीम का नाम है Quant Arbitrage Fund.
Quant Arbitrage Fund
यह आर्बिट्रेज (Arbitrage) अवसरों में निवेश करने वाली एक ओपन एंडेड स्कीम है। क्वांट आर्बिट्रेज फंड, क्वांट म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड योजना है।
इस स्कीम का मकसद मुख्य रूप से इक्विटी बाजारों के कैश और डेरिवेटिव सेगमेंट में आर्बिट्रेज के अवसरों और डेरिवेटिव सेगमेंट के भीतर उपलब्ध आर्बिट्रेज के अवसरों में निवेश करके और बाकी के पैसों को डेट और मनी मार्केट उपकरणों में निवेश करके पैसा बनाना है।
Quant Arbitrage Fund Details
इस फंड का एनएफओ 18 मार्च को लॉन्च हुआ था जिसका सब्सक्रिप्शन आज यानी 27 मार्च को बंद हो रहा है। इसका AUM 82,012.11 करोड़ रुपये का है। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 4 अप्रैल 2025 को हो सकती है। संजीव शर्मा इस फंड के मौजूदा फंड मैनेजर हैं। इस फंड का लेटेस्ट NAV 10 रुपये है।
अगर आप SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको न्यूनतम 1000 रुपये का निवेश करना होगा वहीं अगर आपको Lumpsum निवेश करना है तो आपको न्यूनतम 5000 रुपये का निवेश करना होगा। यदि 1 महीने के भीतर रिडीम किया जाए तो 0.25% का एक्जिट लोड लगेगा।
ये स्कीम अपने एसेट को कहां-कहां निवेश करेगी?
- इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरण जिनमें डेरिवेटिव्स शामिल हैं (इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शन्स और स्टॉक ऑप्शन्स आदि) में न्यूनतम 65% और अधिकतम 100%.
- डेट और डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन में नियोजित मार्जिन मनी सहित मुद्रा बाजार उपकरण में अधिकतम 35% और न्यूनतम 0 प्रतिशत
- REITs और InvITs द्वारा जारी यूनिट में अधिकतम 10% और न्यूनतम 0 प्रतिशत