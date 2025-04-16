Nippon India Mutual Fund: लॉन्च हुए 2 नए इंडेक्स फंड के NFO! मात्र ₹100 में हो जाएगा निवेश

scorecardresearch
Newsम्यूचुअल फंडNippon India Mutual Fund: लॉन्च हुए 2 नए इंडेक्स फंड के NFO! मात्र ₹100 में हो जाएगा निवेश

Nippon India Mutual Fund ने आज दो नए इंडेक्स फंड के एनएफओ को लॉन्च किया है जो आज यानी 16 अप्रैल से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुके हैं। निवेशक दोनों ही एनएफओ को 30 अप्रैल तक सब्सक्राइब कर सकते हैं।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 16, 2025 14:11 IST

Nippon India Mutual Fund: अगर आप भी न्यू फंड ऑफर (NFO) में निवेश करते हैं तो आपके लिए यह बड़ी खबर है। दरअसल Nippon India Mutual Fund ने आज दो नए इंडेक्स फंड के एनएफओ को लॉन्च किया है जो आज यानी 16 अप्रैल से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुके हैं। निवेशक दोनों ही एनएफओ को 30 अप्रैल तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। 

इन दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम है: Nippon India Nifty 500 Low Volatility 50 Index Fund और Nippon India Nifty 500 Quality 50 Index Fund. चलिए दोनों के बारे में एक-एक कर जानते हैं। 

Nippon India Nifty 500 Low Volatility 50 Index Fund

निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 लो वोलैटिलिटी 50 इंडेक्स फंड का टारगेट कम उतार-चढ़ाव वाले कंपनियों के शेयरों में निवेश करना है। यह फंड निफ्टी 500 में से कम अस्थिरता के आधार पर टॉप 50 कंपनियों में निवेश करेगी। इस फंड का बेंचमार्क Nifty 500 Low Volatility 50 Total Return Index है। 

इस फंड का अलॉटमेंट 7 मई 2025 को हो सकता है। इस फंड के वर्तमान फंड मैनेजर जीतेन्द्र तोलानी है। इस फंड का लेटेस्ट NAV 10 रुपये का है। इस फंड का मौजूदा Asset Under Management(AUM) 5,60,219 करोड़ रुपये का है।

निवेशक इस फंड में मात्र 100 रुपये से SIP कर सकते हैं। वहीं अगर आप Lumpsum निवेश करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1000 रुपये का निवेश करना होगा। 

Nippon India Nifty 500 Quality 50 Index Fund

निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड निवेशकों को विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी मार्केट कैप वाली 50 वित्तीय रूप से मजबूत कंपनियों के शेयरों में निवेश कर रिटर्न जनरेट करना है। इस फंड का बेंचमार्क Nifty500 Quality 50 Total Return Index है। 

इस फंड का अलॉटमेंट भी 7 मई 2025 को हो सकता है। इस फंड के वर्तमान फंड मैनेजर भी जीतेन्द्र तोलानी है। इस फंड का लेटेस्ट NAV 10 रुपये का है। इस फंड का मौजूदा Asset Under Management(AUM) 5,60,219 करोड़ रुपये का है।

निवेशक इस फंड में मात्र 100 रुपये से SIP कर सकते हैं। वहीं अगर आप Lumpsum निवेश करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1000 रुपये का निवेश करना होगा। 

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
