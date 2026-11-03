नए साल में बदलें निवेश का तरीका! गैरजरूरी फंड से लेकर ओवर डाइवर्सिफिकेशन तक, इन 4 बातों का रखें ध्यान

नया साल शुरू होने वाला है और ऐसे में लोग अपने घर की साफ-सफाई और गैरजरूरी सामान हटाने पर ध्यान देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि घर की तरह आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को भी सफाई की जरूरत हो सकती है? नए साल को ध्यान में रखते हुए अपने पैसों से जुड़े फैसलों की समीक्षा करना भी जरूरी है। खासतौर पर गैरजरूरी फंड और ओवर-डाइवर्सिफिकेशन से बचना आपके लिए अहम हो सकता है। आइए जानते हैं कि नए साल में अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की सफाई किन चार तरीकों से की जा सकती है।

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घर की तरह फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की भी करें सफाई

नए साल के मौके पर घर में रखी गैरजरूरी चीजों को हटाने की तैयारी शुरू हो जाती है। इसी तरह अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो पर भी नजर डालना जरूरी है। समय के साथ पोर्टफोलियो में ऐसे निवेश या फंड शामिल हो सकते हैं जिनकी अब जरूरत नहीं है।

ऐसे में नए साल की शुरुआत अपने निवेश की समीक्षा के साथ की जा सकती है। इसका मकसद यह समझना है कि आपके पोर्टफोलियो में क्या जरूरी है और किन चीजों पर दोबारा विचार करने की जरूरत है।

गैरजरूरी फंड से बचना क्यों जरूरी?

फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की सफाई करते समय गैरजरूरी फंड पर ध्यान देना अहम है। कई बार निवेश के दौरान पोर्टफोलियो में जरूरत से ज्यादा फंड शामिल हो जाते हैं।

ऐसे में यह देखना जरूरी है कि आपके पास मौजूद फंड वास्तव में कितने जरूरी हैं। पोर्टफोलियो में फंड की संख्या बढ़ाना ही बेहतर निवेश का तरीका नहीं है। इसलिए नए साल में अपने फंड की समीक्षा करना फाइनेंशियल प्लानिंग का अहम हिस्सा हो सकता है।

ओवर-डाइवर्सिफिकेशन से भी रहें सावधान

निवेश में डाइवर्सिफिकेशन यानी अलग-अलग जगह पैसा लगाना एक अहम विषय है। लेकिन जरूरत से ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन भी पोर्टफोलियो को जटिल बना सकता है।

इसे ओवर-डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आपके पोर्टफोलियो में कितने फंड हैं और क्या उनमें जरूरत से ज्यादा बंटवारा हो गया है।

नए साल में पोर्टफोलियो की समीक्षा करते समय इस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए।

नए साल में निवेश की समीक्षा को दें अहमियत

नया साल सिर्फ घर की सफाई का मौका नहीं है, बल्कि अपने पैसों से जुड़े फैसलों पर दोबारा नजर डालने का भी समय है।

अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की सफाई करते समय गैरजरूरी फंड और ओवर-डाइवर्सिफिकेशन जैसे मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी है। इससे आपको अपने मौजूदा निवेश को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिल सकती है।

नए साल की शुरुआत में अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करना इसलिए भी अहम है, ताकि आप यह जान सकें कि आपके निवेश में किन बदलावों की जरूरत है।