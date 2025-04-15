Mutual Fund के सबसे पसंदीदा स्टॉक्स, RIL से लेकर ICICI तक कहां लग रहा सबसे ज्यादा पैसा
अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा निवेश किस कंपनी में किया जा रहा है।
भारत में म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) निवेश का एक पॉपुलर ऑप्शन बन चुका है। खासकर उन लोगों के लिए जो सीधे शेयर बाजार (Stock Market) में निवेश करने से हिचकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा कई कंपनियों के शेयरों में लगाया जाता है, ताकि रिस्क कम हो और रिटर्न बेहतर मिले।
अब सवाल उठता है – म्यूचुअल फंड कंपनियां किन शेयरों में सबसे ज्यादा निवेश करती हैं? कौन-सी कंपनियां हैं जिनमें 500 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने पैसा लगाया है? अगर आप भी निवेश की सोच रहे हैं, तो ये जानना आपके लिए बेहद काम की जानकारी साबित हो सकती है।
म्यूचुअल फंड के पसंदीदा शेयर कौन-से हैं? (What are preferred shares of mutual funds?)
ICICI Bank
ACE Mutual Fund के डेटा के अनुसार सबसे ज्यादा भरोसा ICICI Bank पर जताया गया है। इस प्राइवेट बैंक में 663 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने निवेश किया है। इनके पास कुल 173 करोड़ शेयर हैं। ICICI Bank एक मजबूत बैलेंस शीट, बढ़िया ग्रोथ और स्टेबल मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि फंड मैनेजर्स इसे लेकर काफी आश्वस्त रहते हैं।
HDFC Bank
दूसरे स्थान पर है HDFC Bank, जो देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक है। इसमें 657 स्कीम्स ने कुल 159 करोड़ शेयर लिए हैं। इस बैंक की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और NPA कंट्रोल की वजह से ये निवेशकों का पसंदीदा ऑप्शन बना हुआ है।
Infosys
Infosys देश की टॉप IT कंपनियों में से है। इसमें 603 म्यूचुअल फंड स्कीम्स के पास 76 करोड़ शेयर हैं। ग्लोबल क्लाइंट्स और लगातार बढ़ती इनकम इसे निवेश के लिहाज से आकर्षक बनाती है।
Bharti Airtel
टेलीकॉम इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनी Bharti Airtel में 593 स्कीम्स ने करीब 62.07 करोड़ शेयर रखे हैं। 5G रोलआउट और रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीदों की वजह से ये स्टॉक फंड्स की नजर में है।
Reliance Industries
Reliance Industries को कौन नहीं जानता। मुकेश अंबानी की इस कंपनी में 580 स्कीम्स के पास 122 करोड़ शेयर हैं। तेल से लेकर टेलीकॉम और रिटेल तक, कंपनी का डाइवर्सिफाइड बिजनेस इसे म्यूचुअल फंड्स का फेवरेट बनाता है।
SBI
देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI भी इस लिस्ट में छठे नंबर पर है। इसमें 548 स्कीम्स ने 107 करोड़ शेयर निवेश किए हैं। सरकार का साथ और बढ़ते डिजिटल ऑपरेशंस इसे स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं।
Larsen & Toubro (L&T)
इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की यह दिग्गज कंपनी भी म्यूचुअल फंड्स की टॉप पसंद है। इसमें 521 स्कीम्स के पास 27.13 करोड़ शेयर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इस कंपनी की पकड़ मजबूत है।
Axis Bank
Axis Bank ने पिछले कुछ सालों में खुद को मजबूती से स्थापित किया है। इसमें (Axis Bank Mutual Fund Holding) 503 स्कीम्स ने 95.89 करोड़ शेयर रखे हैं।