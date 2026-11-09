Mutual Fund निवेशकों के लिए बड़ा सवाल! Small Cap में गिरावट के बाद क्या Large Cap में लगाएं SIP का पैसा?

अक्टूबर 2026 में शेयर बाजार में निवेश करने वालों को अलग-अलग अनुभव हुए। एक तरफ बड़ी कंपनियों के शेयरों ने निवेशकों को मुनाफा दिया, तो दूसरी तरफ छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। ऐसे में म्यूचुअल फंड में SIP करने वाले निवेशकों के सामने बड़ा सवाल है कि क्या अब Small Cap और Mid Cap फंड छोड़कर Large Cap फंड में पैसा लगाना चाहिए?

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अक्टूबर में किस इंडेक्स ने कितना रिटर्न दिया?

मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की Global Market Snapshot – October 2026 रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर में Nifty 50 इंडेक्स 1.91 फीसदी चढ़ा। वहीं Nifty Microcap 250 में 8.95 फीसदी की बड़ी गिरावट दर्ज की गई।

Nifty Smallcap 250 में 5.81 फीसदी और Nifty Midcap 150 में 3.75 फीसदी की गिरावट आई। इसके अलावा Nifty Next 50 भी 2.92 फीसदी फिसला, जबकि Nifty 500 में 0.80 फीसदी की कमजोरी रही।

रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर में Nifty 50 को छोड़कर बाकी सभी मार्केट कैप कैटेगरी के इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई।

₹1 लाख लगाने वालों को कितना नुकसान हुआ?

अगर किसी निवेशक ने अक्टूबर की शुरुआत में Nifty 50 को पूरी तरह ट्रैक करने वाले निवेश विकल्प में ₹1 लाख लगाए होते, तो महीने के अंत तक उसकी रकम बढ़कर ₹1,01,910 हो जाती।

वहीं Nifty Microcap 250 को ट्रैक करने वाले निवेश में यही रकम घटकर ₹91,050 रह जाती। यानी एक महीने में ₹8,950 का नुकसान होता।

इसी तरह Smallcap 250 में ₹1 लाख की वैल्यू घटकर ₹94,190 और Midcap 150 में ₹96,250 रह जाती।

हालांकि, ये आंकड़े केवल इंडेक्स के प्रदर्शन पर आधारित हैं। इनमें फंड के खर्च, ट्रैकिंग में अंतर और टैक्स शामिल नहीं हैं। असल म्यूचुअल फंड रिटर्न अलग हो सकता है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

IT सेक्टर में तेजी, मेटल और डिफेंस में गिरावट

अक्टूबर में सेक्टरों का प्रदर्शन भी काफी अलग रहा। IT सेक्टर में 17.69 फीसदी की शानदार तेजी आई। हेल्थकेयर इंडेक्स 1.93 फीसदी और बैंकिंग सेक्टर 0.10 फीसदी चढ़ा।

दूसरी तरफ मेटल सेक्टर में 7.65 फीसदी, डिफेंस में 6.17 फीसदी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 5.74 फीसदी की गिरावट आई।

रिपोर्ट के अनुसार, Nifty 500 के रिटर्न में IT का योगदान 0.99 प्रतिशत अंक और टेलीकॉम का 0.32 प्रतिशत अंक रहा। वहीं इंडस्ट्रियल्स और कमोडिटीज ने 0.54-0.54 प्रतिशत अंक की गिरावट का योगदान दिया।

क्या अब Large Cap फंड में शिफ्ट करनी चाहिए SIP?

अक्टूबर के आंकड़े बताते हैं कि बाजार में कमजोरी के दौरान निवेशकों ने छोटी कंपनियों के मुकाबले बड़ी और स्थापित कंपनियों को ज्यादा पसंद किया।

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Large Cap फंड में आमतौर पर बड़ी कंपनियों का एक्सपोजर होता है और इनमें लिक्विडिटी भी अपेक्षाकृत बेहतर रहती है। वहीं छोटी कंपनियों के शेयरों में उतार-चढ़ाव ज्यादा हो सकता है।

हालांकि, सिर्फ एक महीने के रिटर्न को देखकर SIP बदलना सही रणनीति नहीं मानी जा सकती।

जिन निवेशकों का निवेश लक्ष्य नजदीक है या जो ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते, वे Large Cap और डायवर्सिफाइड इक्विटी फंड में अपने निवेश की हिस्सेदारी की समीक्षा कर सकते हैं।

वहीं लंबी अवधि के लिए निवेश करने वालों को देखना चाहिए कि Small Cap और Mid Cap फंड में उनका मौजूदा निवेश उनकी जोखिम उठाने की क्षमता और वित्तीय लक्ष्यों के मुताबिक है या नहीं।