दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। ऐसे में घर की हवा साफ रखने के लिए एयर प्यूरीफायर की मांग बढ़ सकती है। लेकिन क्या महंगा एयर प्यूरीफायर ही बेहतर होता है? खरीदने से पहले कुछ जरूरी फीचर्स समझना जरूरी है।

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कमरे के हिसाब से कितना CADR जरूरी?

एयर प्यूरीफायर खरीदते समय सबसे पहले CADR यानी Clean Air Delivery Rate देखें। यह बताता है कि मशीन एक घंटे में कितनी साफ हवा दे सकती है। CADR जितना ज्यादा होगा, हवा उतनी तेजी से साफ होगी।

करीब 200 वर्ग फुट के कमरे के लिए 130 CFM और 300 वर्ग फुट के लिए लगभग 195 CFM CADR की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि, कमरे की ऊंचाई भी मायने रखती है। इसलिए केवल कंपनी के कवरेज वाले दावे पर भरोसा न करें।

HEPA और कार्बन फिल्टर क्यों जरूरी?

एयर प्यूरीफायर में HEPA फिल्टर होना जरूरी है। यह PM2.5 जैसे छोटे प्रदूषण कणों को पकड़ने में मदद करता है। खरीदते समय फिल्टर की क्षमता और टेस्ट स्टैंडर्ड जरूर जांचें।

वहीं, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर धुएं और कुछ गंध को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि, हर कार्बन फिल्टर सभी गैसों को नहीं हटाता।

प्रतीकात्मक तस्वीर

सस्ती मशीन कहीं महंगी न पड़ जाए

₹5,000 से ₹20,000 तक के बजट में एयर प्यूरीफायर देखते समय केवल मशीन की कीमत पर ध्यान न दें। उसके रिप्लेसमेंट फिल्टर का खर्च भी जांचें।

दिल्ली-NCR जैसे प्रदूषित इलाकों में फिल्टर जल्दी गंदा हो सकता है। इसलिए फिल्टर कितने समय चलेगा, उसकी कीमत क्या है और बाजार में आसानी से मिलेगा या नहीं, यह जानना जरूरी है।

शोर और बिजली की खपत भी देखें

एयर प्यूरीफायर रोज कई घंटे चलाना पड़ सकता है। इसलिए बिजली की खपत और आवाज पर ध्यान दें। बेडरूम के लिए स्लीप मोड उपयोगी हो सकता है।

PM2.5 सेंसर, रियल टाइम एयर क्वालिटी डिस्प्ले और ऑटो मोड भी काम के फीचर्स हैं। ऑटो मोड प्रदूषण बढ़ने पर मशीन की स्पीड बढ़ा सकता है।

ओजोन वाली मशीन से रहें सावधान

कुछ मशीनों में आयोनाइजर और प्लाज्मा तकनीक होती है। खरीदने से पहले जांचें कि मशीन ओजोन तो नहीं छोड़ती। ओजोन से फेफड़ों में जलन और सांस की परेशानी बढ़ सकती है।

क्या एक मशीन पूरे घर की हवा साफ करेगी?

एक एयर प्यूरीफायर आमतौर पर उसी कमरे में बेहतर काम करता है जहां उसे रखा जाता है। मशीन को दीवार या फर्नीचर से सटाकर न रखें।

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प्रदूषण के दौरान खिड़कियां बंद रखें और फिल्टर समय पर बदलें। ध्यान रखें कि एयर प्यूरीफायर घर के अंदर प्रदूषण कम करने में मदद करता है, लेकिन पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। बाहर निकलते समय अच्छी फिटिंग वाला N95 मास्क भी उपयोगी है।