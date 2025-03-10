scorecardresearch
Mutual Fund: SIP से बन सकते हैं करोड़पति, बस इस शानदार फंड में करें निवेश

अगर आप एसआईपी के जरिये करोड़ों रुपये का फंड तैयार करना चाहते हैं तो SBI Large and Midcap Fund काफी अच्छा ऑप्शन है। इस फंड ने पिछले सालों में शानदार रिटर्न दिया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 10, 2025 11:16 IST
अगर आप लॉन्ग टर्म में करोड़पति बनना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) आपकी मदद कर सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, एसआईपी इन्वेस्टमेंट (Systematic Investment Plan-SIP) के जरिए हर महीने 10,000 रुपये निवेश करके निवेशक करोड़ों का फंड तैयार कर सकता है। अगर आप Equity Mutual Fund में इन्वेस्ट कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो आपको सही रणनीति को समझना चाहिए।

शानदार रिटर्न देने वाला फंड

SBI Large and Midcap Fund एक ओपन एंडेड इक्विटी फंड है। इस फंड के जरिये निवेशक लार्जकैप स्टॉक्स (Largecap Stocks) और मिडकैप स्टॉक्स (Midcap Stocks) में निवेश कर सकता है। बता दें कि इस फंड की शुरुआत 1993 में हुई थी और अब तक इसने औसतन 13.33 फीसदी का रिटर्न दिया है।

वर्तमान में फंड 35 फीसदी हिस्सा लार्जकैप कंपनियों और बाकी 35 फीसदी मिडकैप कंपनियों में निवेश करती है। बाकी के बचे 30 फीसदी इन्वेस्टमेंट छोटे स्टॉक्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स और बाकी जगह डायवर्सिफाई में किया जाता है।

निवेशक बन गए करोड़पति

अगर किसी निवेशक ने साल 1993 से हर महीने 10,000 रुपये का निवेश किया होता तो आज उसके पास करोड़ों का फंड तैयार हो जाता। जी हां, इतने निवेश के बाद टोटल फंड 6.75 करोड़ रुपये का होता। दरअसल, इस दौरान फंड का CAGR (Compound Annual Growth Rate) 15.71 प्रतिशत रहा है।  

कैसी है फंड की परफॉर्मेंस (SBI Large and Midcap Fund Performance)

फंड के परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 15 साल में फंड ने 15.6 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, 10 साल में फंड ने 15.57% और पांच साल में 18.44% का रिटर्न दिया। इसी तरह तीन साल में फंड ने 13.65 फीसदी का रिटर्न दिया। हैरानी वाली बात है कि SBI Large and Midcap Fund ने Nifty Large Midcap 250 TRI से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। 

किन स्टॉक्स में निवेश करता है यह फंड?

SBI Large and Midcap Fund ने कई दिग्गज कंपनियों में निवेश किया है, जिनमें शामिल हैं:

  • HDFC Bank
     
  • Kotak Mahindra Bank
     
  • Axis Bank
     
  • Reliance Industries (RIL)
     
  • Abbott India
     

क्या आपको इस फंड में निवेश करना चाहिए?

अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट और SIP के जरिए वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो यह फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हालांकि, निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स और जोखिम क्षमता को जरूर ध्यान में रखना चाहिए।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
