Gold-Silver की तेजी से Multi-Asset Funds का बढ़ा क्रेज, क्या अब निवेश करना सही? जानें एक्सपर्ट की राय

Multi-Asset Allocation Funds यानी MAAF में निवेशकों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ी है। इसकी एक बड़ी वजह इन फंड्स में Gold और Silver जैसी कमोडिटी का एक्सपोजर है। 2025 में सोने ने अच्छा प्रदर्शन किया था, जबकि शेयर बाजार का रिटर्न अपेक्षाकृत कमजोर रहा। इसी वजह से कई Multi-Asset Funds का प्रदर्शन भी बेहतर रहा और निवेशकों का ध्यान इस कैटेगरी की ओर गया।

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Anand Rathi Wealth Limited के Executive Director Adil Chacko के मुताबिक, हाल के समय में Multi-Asset Funds की लोकप्रियता बढ़ने की एक बड़ी वजह 2025 में इनका बेहतर प्रदर्शन रहा है, जिसमें Gold का अहम योगदान था।

Gold-Silver का मिलता है एक्सपोजर

Multi-Asset Allocation Funds को कम से कम तीन अलग-अलग Asset Classes में निवेश करना होता है और हर Asset Class में कम से कम 10% निवेश जरूरी होता है। आमतौर पर इनमें Equity, Debt और Gold-Silver जैसी Commodities शामिल होती हैं।

2025 में Gold को Central Bank की खरीदारी, भू-राजनीतिक तनाव और Safe-Haven Demand का फायदा मिला। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि निवेशकों को यह नहीं मान लेना चाहिए कि Gold और Silver हर समय अच्छा रिटर्न देंगे।

Chacko के मुताबिक, Gold और Silver का प्रदर्शन चक्र में चलता है। इससे पोर्टफोलियो में उतार-चढ़ाव भी बढ़ सकता है और लंबी अवधि में ये कई बार Equity से पीछे रह सकते हैं।

MAAF में आया बड़ा निवेश

जनवरी से जून 2026 के दौरान Multi-Asset Allocation Funds में करीब ₹38,027 करोड़ का निवेश आया। इसके मुकाबले Balanced Advantage Funds यानी BAF में करीब ₹5,586 करोड़ का निवेश हुआ।

2025 में MAAF कैटेगरी ने औसतन करीब 15-17% रिटर्न दिया था। इसके बाद 2026 के पहले तीन महीनों में ही करीब ₹24,000 करोड़ इस कैटेगरी में आए।

हालांकि हाल के महीनों में Gold की कीमतों में ज्यादा तेजी नहीं रही। इसका असर Multi-Asset Funds के रिटर्न पर भी पड़ा है। एक्सपर्ट का कहना है कि केवल हाल के अच्छे रिटर्न को देखकर निवेश का फैसला करना सही नहीं है।

July में किस फंड ने दिया ज्यादा रिटर्न?

जुलाई 2026 में Canara Robeco Multi Asset Allocation Fund ने 2.71% रिटर्न देकर सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद Bajaj Finserv ने 2.67%, Quantum ने 2.32%, Axis ने 2.28% और UTI ने 2.26% रिटर्न दिया।

एक साल के रिटर्न में Kotak Multi Asset Allocation Fund 21.59% के साथ आगे रहा। Quant ने 20.56%, DSP ने 19.30% और WhiteOak Capital ने 13.48% रिटर्न दिया।

तीन साल की अवधि में Quant ने 22.50% रिटर्न दिया। वहीं Since-Inception CAGR के मामले में DSP 20.07% के साथ आगे रहा।

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हर अवधि में अच्छा नहीं रहा प्रदर्शन

सभी Multi-Asset Funds का प्रदर्शन एक जैसा नहीं रहा। छह महीने के दौरान Quant का रिटर्न -2.99%, Bajaj Finserv का -1.90% और Sundaram का -2.87% रहा।

यही वजह है कि एक्सपर्ट निवेशकों को किसी फंड का चुनाव सिर्फ हाल के रिटर्न के आधार पर नहीं करने की सलाह देते हैं।

निवेश से पहले किन बातों पर दें ध्यान?

Chacko के मुताबिक, निवेशकों को फंड की Investment Strategy, Risk Profile, अलग-अलग Market Cycle में प्रदर्शन, Expense Ratio, Taxation और Portfolio Overlap को देखना चाहिए।

अगर निवेशक पहले से Equity, Debt और Gold में अलग-अलग निवेश कर रहे हैं, तो Hybrid Fund लेने से Portfolio में एक ही तरह का निवेश दोबारा हो सकता है। इसलिए नया फंड चुनने से पहले यह देखना जरूरी है कि वह पोर्टफोलियो की किसी जरूरत को पूरा कर रहा है या सिर्फ मौजूदा निवेश को दोहरा रहा है।