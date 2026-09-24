मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया Motilal Oswal Nifty REITs & Realty Index Fund- चेक करें डिटेल्स
Motilal Oswal Mutual Fund ने रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश का नया विकल्प पेश किया है। कंपनी का नया Nifty REITs & Realty Index Fund NSE लिस्टेड REITs और रियल्टी शेयरों में निवेश करेगा। NFO 25 सितंबर से खुलेगा और निवेशक ₹500 से इसमें शुरुआत कर सकेंगे।
In Short
- Motilal Oswal Mutual Fund ने Nifty REITs & Realty TRI को ट्रैक करने वाला नया इंडेक्स फंड लॉन्च किया।
- NFO 25 सितंबर से 9 अक्टूबर 2026 तक खुलेगा, जिसमें न्यूनतम ₹500 से निवेश शुरू किया जा सकता है।
- फंड में NSE लिस्टेड REITs और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में इंडेक्स की रणनीति के आधार पर निवेश किया जाएगा।
म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए Motilal Oswal Asset Management Company ने नया इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। यह फंड रियल एस्टेट सेक्टर और REITs में निवेश का मौका देगा। कंपनी ने Motilal Oswal Nifty REITs & Realty Index Fund पेश किया है, जो Nifty REITs & Realty Total Return Index (TRI) को ट्रैक करेगा।
25 सितंबर से खुलेगा नया फंड ऑफर
Motilal Oswal Nifty REITs & Realty Index Fund का न्यू फंड ऑफर (NFO) 25 सितंबर 2026 से खुलेगा और 9 अक्टूबर 2026 को बंद होगा। यह एक ओपन-एंडेड इंडेक्स फंड है, जिसका लक्ष्य Nifty REITs & Realty TRI के रिटर्न के करीब प्रदर्शन करना है। हालांकि, यह ट्रैकिंग एरर के अधीन होगा।
REITs और रियल्टी कंपनियों में होगा निवेश
यह स्कीम NSE पर लिस्टेड Real Estate Investment Trusts (REITs) और रियल्टी सेक्टर के योग्य शेयरों में निवेश करेगी। निवेश इंडेक्स की तय पद्धति के आधार पर किया जाएगा।
यह इंडेक्स फ्री-फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर वेटेड होगा। इसमें REITs का वेट कम से कम 60 फीसदी रखा जाएगा। वहीं, किसी एक शेयर का वेट 15 फीसदी से ज्यादा नहीं होगा और किसी स्पॉन्सर ग्रुप का कुल वेट 32 फीसदी तक सीमित रहेगा।
इंडेक्स में अधिकतम 15 कंपनियां शामिल हो सकती हैं। 31 अगस्त 2026 तक इस इंडेक्स में 5 REITs और रियल एस्टेट सेक्टर की 10 कंपनियां शामिल थीं। इंडेक्स की समीक्षा और री-बैलेंसिंग हर तिमाही में की जाएगी।
पांच साल में इंडेक्स ने दिया 17.29% CAGR
Motilal Oswal Asset Management Company के मुताबिक, Nifty REITs & Realty TRI ने पिछले पांच साल में करीब 17.29 फीसदी का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) दिया है।
वहीं, इसी अवधि में Nifty 50 TRI का CAGR करीब 8.32 फीसदी रहा है। हालांकि, कंपनी ने यह भी साफ किया है कि पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं देता है।
₹500 से शुरू कर सकते हैं निवेश
इस स्कीम में निवेश की न्यूनतम राशि ₹500 रखी गई है। इसके बाद निवेशक ₹1 के मल्टीपल में आगे निवेश कर सकते हैं। NFO के दौरान और बाद में भी यह न्यूनतम निवेश लागू रहेगा।
निवेशकों के लिए कई तरह की SIP फ्रीक्वेंसी का विकल्प भी उपलब्ध होगा।
15 दिन के अंदर निकासी पर लगेगा एग्जिट लोड
इस फंड में अगर यूनिट्स को अलॉटमेंट की तारीख से 15 दिन के अंदर रिडीम किया जाता है तो 1 फीसदी एग्जिट लोड लगेगा। वहीं, 15 दिन के बाद निकासी पर कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। यह स्कीम के तय लोड स्ट्रक्चर के अनुसार लागू होगा।
इस फंड को इक्विटी हिस्से के लिए Swapnil Mayekar मैनेज करेंगे। वहीं, इक्विटी हिस्से में Dishant Mehta एसोसिएट फंड मैनेजर की भूमिका निभाएंगे और डेट हिस्से को Rakesh Shetty संभालेंगे।