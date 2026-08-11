Large Cap vs Index Funds: दोनों में क्या अंतर और आपके लिए कौन सा हो सकता है बेहतर?

Large Cap vs Index Funds: लार्ज-कैप फंड और इंडेक्स फंड दोनों बड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं, लेकिन दोनों की निवेश रणनीति अलग होती है। लार्ज-कैप फंड एक्टिव तरीके से शेयर चुनकर बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न देने की कोशिश करते हैं, जबकि इंडेक्स फंड किसी इंडेक्स के प्रदर्शन को दोहराते हैं। कम लागत वाले निवेश और पैसिव निवेश की बढ़ती लोकप्रियता के बीच यह तुलना अहम हो गई है।

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लार्ज-कैप फंड में फंड मैनेजर की भूमिका अहम

लार्ज-कैप फंड एक्टिव तरीके से मैनेज किए जाने वाले म्यूचुअल फंड हैं। ये मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 100 कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं। फंड हाउस में कंपनियों और उनके कारोबार को समझने के लिए रिसर्च और विशेषज्ञ टीम काम करती है। इसका मकसद बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन करना होता है।

इसी वजह से एक्टिव फंड में एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा होता है। निवेशकों को उम्मीद रहती है कि ज्यादा फीस के बदले फंड बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न देगा।

इंडेक्स फंड में बाजार के साथ चलता है निवेश

इंडेक्स फंड पैसिव निवेश होते हैं। ये किसी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं और उस इंडेक्स में शामिल शेयरों को उसी अनुपात में रखते हैं। निफ्टी 50 या निफ्टी 100 जैसे इंडेक्स को दोहराने वाले फंड इसी तरीके से काम करते हैं।

अलग-अलग समय में कई एक्टिव लार्ज-कैप फंड लगातार अपने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। इंडेक्स फंड में निवेश करने वाले व्यक्ति को भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करने वाली स्कीम चुनने की जरूरत नहीं होती। इसमें मुख्य रूप से ट्रैकिंग एरर पर नजर रखनी होती है। इन फंड्स का एक्सपेंस रेशियो भी एक्टिव फंड के मुकाबले कम होता है।

रिटर्न के आंकड़ों में भी दिखता है फर्क

25 फरवरी 2026 तक के सात साल के आंकड़ों में कुछ लार्ज-कैप फंड निफ्टी इंडेक्स से बेहतर रहे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने 16.18% रिटर्न दिया। बारोडा बीएनपी पारिबा लार्ज कैप फंड का रिटर्न 15.55% और केनरा रोबेको लार्ज कैप फंड का 15.54% रहा।

इसी अवधि में निफ्टी 100 टीआरआई का रिटर्न 14.50% और निफ्टी 50 टीआरआई का 14.34% रहा। वहीं कई लार्ज-कैप फंड का रिटर्न इन इंडेक्स से कम भी रहा।

हर बार बेहतर फंड चुनना आसान नहीं

तीन, पांच और सात साल की अवधि में कुछ लार्ज-कैप फंड ने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन कई फंड का रिटर्न इंडेक्स के करीब या उससे नीचे रहा। यही वजह है कि लगातार बेहतर प्रदर्शन करने वाले फंड को पहले से पहचानना मुश्किल हो सकता है।

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जो निवेशक ज्यादा अनुमानित रिटर्न चाहते हैं और फंड चुनने से जुड़े जोखिम से बचना चाहते हैं, उनके लिए इंडेक्स फंड एक विकल्प हो सकता है।

इंडेक्स फंड चुनते समय इस बात पर नजर रखें

इंडेक्स फंड चुनते समय ट्रैकिंग एरर सबसे अहम पैरामीटर है। कम ट्रैकिंग एरर वाले फंड को चुनने की बात दी गई जानकारी में कही गई है। बहुत ज्यादा ट्रैकिंग एरर वाला पैसिव फंड इंडेक्स निवेश के उद्देश्य को प्रभावित कर सकता है।

किस निवेशक के लिए कौन सा विकल्प?

कम लागत, आसान रणनीति और 10 साल या उससे ज्यादा के निवेश की अवधि रखने वाले निवेशकों के लिए इंडेक्स फंड का विकल्प दिया गया है। वहीं अनुभवी निवेशक, जो ज्यादा फीस देने, फंड के प्रदर्शन पर नजर रखने और बाजार से बेहतर रिटर्न की संभावना के लिए तैयार हैं, लार्ज-कैप फंड चुन सकते हैं।

कुछ एक्टिव लार्ज-कैप फंड खास बाजार चक्रों में इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे फंड को पहले से लगातार पहचानना आसान नहीं है।