HDFC Flexi Cap vs PPFAS Flexi Cap: दोनों फंड्स की स्ट्रैटजी अलग! कैसे चुनें अपने लिए सही फंड?

Mutual Funds: मार्च 2026 में फ्लेक्सी-कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी में दो बड़े नाम HDFC Flexi Cap Fund और Parag Parikh Financial Advisory Services (PPFAS) Flexi Cap Fund ने बिल्कुल अलग निवेश रणनीतियां अपनाईं।

एक तरफ HDFC का आक्रामक और एक्टिव अप्रोच दिखा, तो दूसरी ओर PPFAS ने धैर्य और भरोसे पर आधारित निवेश जारी रखा। ऐसे में निवेशकों के सामने सीधा सवाल है कि डाइवर्सिफिकेशन या हाई-कन्विक्शन?

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HDFC Flexi Cap

एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड ने मार्च में अपनी एक्टिव रणनीति को और तेज किया। फंड के पोर्टफोलियो में 59 शेयर और 2 REITs शामिल हैं, जिसमें बैंकिंग सेक्टर का दबदबा साफ दिखता है। फंड के पोर्टफोलियो में ICICI Bank, HDFC Bank, Axis Bank और SBI जैसे नाम टॉप होल्डिंग्स में रहे।

मार्च के दौरान फंड ने Reliance Industries और Anthem Biosciences में नई एंट्री ली, जबकि Sundram Fasteners से पूरी तरह बाहर निकल गया। यह कदम बताता है कि फंड मौके के हिसाब से तेजी से फैसले लेता है।

कैश पोजिशन भी जनवरी के 15.56% से घटकर मार्च में 4.52% रह गई, यानी फंड ने ज्यादा पैसा बाजार में लगाया। परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 10 साल में 19.86% CAGR के साथ ₹1 लाख को करीब ₹6.12 लाख बना दिया—जो इसकी आक्रामक रणनीति की ताकत दिखाता है।

PPFAS Flexi Cap

एचडीएफसी के उलट पीपीएफएएस फ्लेक्सी कैप फंड ने मार्च में कोई नई खरीद या बिक्री नहीं की। फंड ने HDFC Bank, ICICI Bank, Infosys, TCS और ITC जैसे मौजूदा शेयरों में निवेश बढ़ाया। केवल Balkrishna Industries में हल्की कटौती की गई।

करीब 37 शेयरों के साथ यह फंड ज्यादा केंद्रित पोर्टफोलियो रखता है। खास बात यह है कि इसमें Alphabet, Amazon और Microsoft जैसी ग्लोबल कंपनियों में भी निवेश है, जिससे अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर मिलता है।

आपके लिए क्या मायने रखता है?

दोनों फंड्स के बीच फर्क साफ है। HDFC ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा शेयरों में निवेश करता है और बाजार के मौके पकड़ने की कोशिश करता है। वहीं PPFAS कम शेयरों के साथ लंबे समय के लिए टिके रहने की रणनीति अपनाता है।

कौन सा फंड चुनें?

अगर आप एक्टिव मैनेजमेंट, सेक्टर रोटेशन और तेजी से मौके पकड़ने में विश्वास रखते हैं, तो HDFC Flexi Cap आपके लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन इसके साथ उतार-चढ़ाव भी ज्यादा रह सकता है। वहीं अगर आप स्थिरता, कम बदलाव और लंबी अवधि में कंपाउंडिंग चाहते हैं, तो PPFAS Flexi Cap ज्यादा उपयुक्त रहेगा।