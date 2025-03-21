scorecardresearch
HDFC का ये म्यूचुअल फंड गजब है! 5 साल में दिया 24% का छप्परफाड़ रिटर्न - आपने पैसा लगाया है?

यह म्यूचुअल फंड स्कीम HDFC Mutual Fund की है। निवेशकों को यह रिटर्न Lumpsum निवेश पर मिला है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 21, 2025 17:00 IST

HDFC Mutual Fund : म्यूचुअल फंड निवेशक लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना पसंद करते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने निवेशकों को पांच साल में 24% से भी ज्यादा का CAGR रिटर्न दिया है। यह म्यूचुअल फंड स्कीम HDFC Mutual Fund की है। निवेशकों को यह रिटर्न Lumpsum निवेश पर मिला है। 

जिस स्कीम की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है HDFC Flexi Cap Fund. इस फंड ने निवेशकों को 5 साल में 24.12% का रिटर्न देकर मालामाल कर दिया है। 

HDFC Flexi Cap Fund Returns

आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक इस फंड ने 1 साल में 10.05%, 3 साल में 22.19%, 5 साल में 24.12%, 10 साल में 14.51% और शुरुआत से 16.44% का रिटर्न दिया है। 

आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम में किसी निवेशक ने पांच साल पहले सिर्फ 10,000 रुपये का Lumpsum निवेश किया होता है तो आज उसके पास  24.12% के रिटर्न के हिसाब से 29,495.93 रुपये हो गया होता।

HDFC Flexi Cap Fund

ये म्यूचुअल फंड स्कीम एक ओपन एंडेड डायनेमिक इक्विटी स्कीम है जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में निवेश करती है। इस स्कीम का मकसद मुख्य रूप से इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश किए गए पोर्टफोलियो से रिटर्न जनरेट करना है। 

HDFC Flexi Cap Fund Details

इस फंड की शुरुआत 01 जनवरी 2013 में हुई थी। इस फंड का बेंचमार्क NIFTY 500 Total Returns Index है। निवेशक इस फंड में न्यूनतम 100 रुपये से SIP और Lumpsum निवेश कर सकते हैं। इस फंड की फंड मैनेजर रोशी जैन हैं। 

HDFC Flexi Cap Fund: टॉप 5 होल्डिंग्स

28 फरवरी 2025 तक उपलब्ध डेटा के मुताबिक 

  • HDFC Bank Ltd. - 9.73%
     
  • ICICI Bank Ltd. - 9.29%
     
  • Axis Bank Ltd. - 8.87%
     
  • Kotak Mahindra Bank Limited - 4.9%
     
  • Maruti Suzuki India Limited - 4.66%    

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
