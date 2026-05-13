इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से गोल्ड ईटीएफ के प्राइस में जोरदार तेजी! 15% उछला भाव - इस ETF स्कीम को सबसे अधिक फायदा

केंद्र सरकार द्वारा सोना और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाकर 15 फीसदी किए जाने के बाद बुधवार को गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF में जोरदार तेजी देखने को मिली। नई दरें आधी रात से लागू हुईं, जिसके बाद MCX पर बुलियन कीमतों में बड़ा उछाल आया और उससे जुड़े ETF भी तेजी से चढ़ गए।

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एनालिस्ट के मुताबिक सरकार का मकसद महंगे आयात पर लगाम लगाना और विदेशी मुद्रा पर दबाव कम करना है। पश्चिम एशिया में तनाव और वैश्विक कमोडिटी कीमतों में तेजी के बीच भारत का आयात बिल बढ़ने की चिंता बनी हुई है।

Quantum Gold Fund सबसे बड़ा गेनर

गोल्ड ETF में Quantum Gold Fund सबसे ज्यादा चमका। यह करीब 15 फीसदी उछलकर 143.37 रुपये के इंट्राडे हाई तक पहुंच गया। इससे पहले इसका बंद भाव 124.90 रुपये था।

Tata Gold ETF में करीब 12 फीसदी और Zerodha Gold ETF में लगभग 9 फीसदी की तेजी दर्ज हुई। वहीं Nippon India ETF Gold BeES 5.69 फीसदी बढ़कर 131.70 रुपये पर पहुंच गया। ICICI Prudential Gold ETF और SBI Gold Exchange Traded Scheme में भी करीब 5.7 फीसदी की बढ़त रही।

HDFC Gold ETF, Kotak Gold ETF, Axis Gold ETF, DSP Gold ETF और Union Gold ETF में भी 5 से 6 फीसदी तक तेजी देखी गई।

MCX पर सोना 1.63 लाख रुपये के पार

ETF में यह तेजी MCX पर सोने-चांदी की रिकॉर्ड छलांग के बाद आई। जून डिलीवरी वाले गोल्ड फ्यूचर्स 9,723 रुपये यानी 6.34 फीसदी उछलकर 1,63,165 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गए।

वहीं जुलाई डिलीवरी वाली सिल्वर फ्यूचर्स 19,439 रुपये यानी 6.97 फीसदी बढ़कर 2,98,501 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई, जो 3 लाख रुपये के स्तर के बेहद करीब है।

कारोबारियों के मुताबिक आयात शुल्क बढ़ने से सोना और चांदी की लैंडिंग कॉस्ट काफी बढ़ गई है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है, इसलिए ड्यूटी बढ़ने का सीधा असर घरेलू कीमतों पर पड़ता है।

सिल्वर ETF में भी 5% से ज्यादा उछाल

सिल्वर ETF में भी मजबूत खरीदारी देखने को मिली। Tata Silver ETF 5.47 फीसदी चढ़ा, जबकि Nippon India Silver ETF में 5.44 फीसदी की तेजी रही। Groww Silver ETF, Zerodha Silver ETF और HDFC Silver ETF समेत कई फंड 5 फीसदी से ज्यादा उछले।