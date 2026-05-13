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Newsशेयर बाज़ारमजबूत Q4 नतीजों के बाद इस फार्मा शेयर में आई जोरदार तेजी! 6 प्रतिशत से ज्यादा उछला शेयर- प्रॉफिट 91% उछला

मजबूत Q4 नतीजों के बाद इस फार्मा शेयर में आई जोरदार तेजी! 6 प्रतिशत से ज्यादा उछला शेयर- प्रॉफिट 91% उछला

फार्मा सेक्टर की इस कंपनी के शेयर में बुधवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। तिमाही नतीजों में आय, मुनाफे और ऑपरेटिंग प्रदर्शन में मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही कंपनी ने कैंसर दवाओं और ग्लोबल बिजनेस विस्तार को लेकर भी बड़े अपडेट दिए हैं।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: May 13, 2026 12:31 IST

Stock in Focus: शेयर बाजार में बुधवार को रिकवरी देखने को मिल रही है। सुबह की गिरावट के बाद दोपहर 12 बजे तक सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान पर ट्रेड कर रहा है। इस तेजी के बीच रडार पर फार्मा सेक्टर की कंपनी- साकार हेल्थकेयर लिमिटेड (Sakar Healthcare Limited) है।

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दोपहर 12:06 बजे तक शेयर एनएसई पर 6.64% या 37.85 रुपये चढ़कर 607.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। शेयर में तेजी के पीछे कंपनी द्वारा जारी किए गए मजबूत तिमाही नतीजे हैं।

Q4FY26 और पूरे FY26 का कंसोलिडेट नबंर्स बताते हुए कंपनी ने बताया कि Q4FY26 में कंपनी की ऑपरेशंस से आय बढ़कर 71.09 करोड़ रुपये रही, जो Q4FY25 में 50.24 करोड़ रुपये थी। यानी सालाना आधार पर 42% की बढ़ोतरी हुई। वहीं ग्रॉस प्रॉफिट 20% बढ़कर 42.71 करोड़ रुपये पहुंच गया। हालांकि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन घटकर 60% रह गया, जो पिछले साल 71% था।

कंपनी का EBITDA Q4FY26 में 67% बढ़कर 26.23 करोड़ रुपये रहा, जबकि EBITDA मार्जिन 31% से बढ़कर 37% हो गया। वहीं कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) 91% की जोरदार बढ़त के साथ 11.02 करोड़ रुपये पहुंच गया। PAT मार्जिन भी 11% से बढ़कर 16% हो गया।

पूरे वित्त वर्ष FY26 की बात करें तो कंपनी की कुल आय 42% बढ़कर 251.73 करोड़ रुपये रही, जो FY25 में 177.58 करोड़ रुपये थी। ग्रॉस प्रॉफिट 35% बढ़कर 128.45 करोड़ रुपये पहुंच गया। EBITDA 39% बढ़कर 68.88 करोड़ रुपये रहा, जबकि कंपनी का मुनाफा 74% बढ़कर 30.48 करोड़ रुपये हो गया। FY26 में PAT मार्जिन 10% से बढ़कर 12% हो गया।

बिजनेस अपडेट

कंपनी ने बताया कि Q4 और FY26 के दौरान कंपनी ने ऑन्कोलॉजी (कैंसर) से जुड़े 60 से ज्यादा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट पूरे किए, जबकि 35 से अधिक डील्स पर अभी बातचीत जारी है। कंपनी ने दुनियाभर में 250 डोजियर शेयर किए हैं, जिनमें से 125 जमा किए जा चुके हैं और 12 को रेगुलेटरी अथॉरिटीज से मार्केटिंग अप्रूवल मिल चुका है।

कंपनी द्वारा विकसित 32 ऑन्कोलॉजी प्रोडक्ट्स में से 21 के डोजियर शेयर किए गए, जिनमें 11 डोजियर को मंजूरी मिल चुकी है। इनमें Abiraterone, Imatinib, Tamoxifen, Capecitabine, Gemcitabine, Carboplatin, Irinotecan और Docetaxel जैसे कैंसर दवाओं के प्रोडक्ट शामिल हैं।

इसके अलावा कंपनी के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोजेक्ट्स Accord-Intas, Torrent UK & Germany, Emcure, Glenmark और Zydus जैसी कंपनियों के साथ जारी हैं। इनमें से 4 प्रोजेक्ट्स को साइट वेरिएशन अप्रूवल भी मिल चुका है, जिनमें 2 UK और 2 यूरोपियन यूनियन (EU) से हैं।

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Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
May 13, 2026