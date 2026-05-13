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Newsशेयर बाज़ारQ4 रिजल्ट आते ही इस स्मॉल कैप शेयर में लगा 5% अपर सर्किट, मुनाफा 417% उछला - आपके पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक?

Q4 रिजल्ट आते ही इस स्मॉल कैप शेयर में लगा 5% अपर सर्किट, मुनाफा 417% उछला - आपके पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक?

इंडस्ट्रियल केमिकल सेक्टर की एक स्मॉल कैप कंपनी के शेयर में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। कंपनी के ताजा तिमाही नतीजों में मुनाफे और ऑपरेटिंग प्रदर्शन में बड़ी छलांग दर्ज की गई है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: May 13, 2026 10:01 IST
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इंडस्ट्रियल एसिड और केमिकल की थोक ब्रिकी करने वाली स्मॉल कैप कंपनी A-1 Ltd के शेयर में आज 5% का अपर सर्किट लगा है।495.42 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली इस कंपनी का शेयर आज बीएसई पर पांच प्रतिशत या 0.51 रुपये चढ़कर 10.77 रुपये पर स्थिर है।

शेयर में आज यह तेजी मजबूत Q4FY26 रिजल्ट के बाद आई है। कंपनी ने बीते मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि A-1 Ltd ने Q4FY26 में शानदार नतीजे दर्ज किए हैं। कंपनी की ऑपरेशंस से होने वाली कुल आय बढ़कर 145.27 करोड़ रुपये रही, जो पिछले साल की समान तिमाही Q4FY25 में 109.62 करोड़ रुपये थी। यानी कंपनी की आय में सालाना आधार पर 32.5% की बढ़ोतरी हुई।

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कंपनी का EBITDA भी तेजी से बढ़कर 7.21 करोड़ रुपये पहुंच गया, जो एक साल पहले 2.47 करोड़ रुपये था। इस दौरान EBITDA में 191.9% की मजबूत बढ़त दर्ज की गई। वहीं EBITDA मार्जिन बढ़कर 4.97% हो गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में 2.25% था।

कंपनी का मुनाफा (PAT) भी काफी बढ़ा है। Q4FY26 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4.36 करोड़ रुपये रहा, जबकि Q4FY25 में यह 0.84 करोड़ रुपये था। यानी मुनाफे में सालाना आधार पर 417.1% की जोरदार बढ़ोतरी हुई।

पूरे वित्त वर्ष में भी अच्छा प्रदर्शन

A-1 Ltd ने वित्त वर्ष 2025-26 में स्थिर लेकिन बेहतर प्रदर्शन किया है। कंपनी की ऑपरेशंस से कुल आय FY26 में बढ़कर 342.91 करोड़ रुपये रही, जो FY25 में 331.49 करोड़ रुपये थी। यानी कंपनी की आय में सालाना आधार पर 3.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

कंपनी का EBITDA FY26 में बढ़कर 12.60 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 10.23 करोड़ रुपये था। इस दौरान EBITDA में 23.1% की वृद्धि हुई। वहीं EBITDA मार्जिन भी सुधरकर 3.67% हो गया, जो FY25 में 3.09% था।

कंपनी का मुनाफा (PAT) भी मजबूत बढ़त के साथ 5.99 करोड़ रुपये रहा, जबकि FY25 में यह 3.65 करोड़ रुपये था। यानी सालाना आधार पर कंपनी के मुनाफे में 64.1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

A-1 Ltd के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, हर्षदकुमार पटेल ने कहा कि FY26 के दौरान कंपनी के नतीजों से वे काफी संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कारोबार की बढ़ती मात्रा की वजह से कंपनी के मुनाफे में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है।

उन्होंने आगे कहा कि Q4FY26 में कंपनी का मजबूत प्रदर्शन उसके मुख्य बिजनेस सेगमेंट्स में लगातार बढ़ती रफ्तार को दिखाता है। बेहतर कामकाज, मजबूत बिजनेस वॉल्यूम और प्रमुख बाजारों में विस्तार की वजह से कंपनी को यह ग्रोथ हासिल हुई है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
May 13, 2026