Mutual Funds: जिसका डर था वही हुआ… मार्च 2025 में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 14% घटा निवेश

Mutual Funds News: Association of Mutual Funds (AMFI) ने आज मार्च 2025 का म्यूचुअल फंड डेटा जारी किया है जहां AMFI ने बताया कि निवेशकों ने इक्विटी म्यूचुअल फंड (Equity Mutual Funds) से अपने हाथ पीछे खींचे हैं।

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने AMFI के रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि बाजार में जारी अस्थिरता के बीच मार्च में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का इनफ्लो 14 प्रतिशत घटकर 25,082 करोड़ रुपये रह गया। मार्च का महीना लगातार तीसरा महीना था जब इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कम हुआ है।

पिछले तीन महीने में इक्विटी म्यूचुअल फंड में कितना हुआ था निवेश?

एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, इक्विटी म्यूचुअल फंड में मार्च में 25,082 करोड़ रुपये का निवेश हुआ, जो फरवरी में 29,303 करोड़ रुपये, जनवरी में 39,688 करोड़ रुपये और दिसंबर में 41,156 करोड़ रुपये से काफी कम है।

इक्विटी फंड कैटेगरी में, Flexi Cap फंडों में मार्च के महीने में सबसे अधिक निवेश आया, जिसमें ₹5,165 करोड़ का निवेश हुआ। हालांकि, सेक्टोरल/थीमैटिक फंड, जिसमें फरवरी में ₹5,711 करोड़ का मजबूत निवेश हुआ था, में भारी गिरावट आई और मार्च में केवल ₹735 करोड़ का निवेश हुआ।

म्यूचुअल फंड निवेश में यह गिरावट निवेशकों की धारणा में बदलाव का संकेत है, जिसमें निवेशक किसी खास सेक्टर में निवेश से हटकर अधिक डायवर्सिफाई और लिक्विड निवेश रणनीतियों की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

मार्च में मिड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का कैसा रहा हाल?

मार्च में मिड-कैप म्यूचुअल फंड में ₹3,439 करोड़ और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ₹4,092 करोड़ का इनफ्लो हुआ। यह आंकड़ा फरवरी के मिड-कैप के लिए ₹3,406 करोड़ और स्मॉल-कैप के लिए ₹3,722 करोड़ के इनफ्लो से थोड़ा अधिक है।

इसके उलट लार्ज-कैप फंड में इनफ्लो में गिरावट दर्ज की गई है। फरवरी में ₹2,866 करोड़ की तुलना में मार्च में इनफ्लो ₹2,479 करोड़ रहा।

मार्च में गोल्ड ईटीएफ से निकले इतने करोड़

फरवरी में निवेशकों द्वारा ₹1,980 करोड़ का निवेश किए जाने के बाद पिछले महीने गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETF) में ₹77 करोड़ की निकासी हुई। इसके अलावा, डेट फंडों से फरवरी में 6,525 करोड़ रुपये की तुलना में मार्च में 2.02 लाख करोड़ रुपये की निकासी दर्ज की गई।

कुल मिलाकर, मार्च में म्यूचुअल फंड्स में 1.64 लाख करोड़ रुपये की निकासी हुई, जबकि फरवरी में 40,000 करोड़ रुपये की निवेश हुआ था। निकासी के बावजूद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट मार्च के अंत में मामूली रूप से बढ़कर 65.7 लाख करोड़ रुपये रहा, जो इससे पिछले महीने 64.53 लाख करोड़ रुपये था।