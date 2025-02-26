NFO Alert: सिर्फ ₹100 में भारत के टॉप प्राइवेट बैंकों में कर सकेंगे निवेश! 28 फरवरी तक है मौका

NFO: म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए यह खबर जरूरी है। दरअसल फरवरी महीने के आखिरी दिन यानी 28 फरवरी को DSP Mutual Fund की नई स्कीम DSP Nifty Private Bank Index Fund Direct Growth का न्यू फंड ऑफर (NFO) बंद होने जा रहा है।

डीएसपी निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स फंड निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स को फॉलो करता है जिसमें भारत के दस सबसे बड़े प्राइवेट बैंक शामिल हैं। डीएसपी म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई यह एक इक्विटी म्यूचुअल फंड योजना है।

DSP Nifty Private Bank Index Fund Details

फंड के पास वर्तमान में Asset Under Management (AUM) ₹1,67,044 करोड़ है और इसका एनएवी ₹10 है। इस फंड का NFO 14 फरवरी 2025 को लॉन्च हुआ था जो 28 फरवरी 2025 को बंद हो रहा है। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 6 मार्च 2025 को हो सकता है।

DSP Nifty Private Bank Index Fund : कौन है फंड मैनेजर?

अनिल घेलानी और दीपेश शाह इस फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं। डीएसपी निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ को वेरी हाई रिस्क (Very High Risk) रेट किया गया है।

क्या है इस फंड का मकसद?

यह म्यूचुअल फंड स्कीम ट्रैकिंग एरर के अधीन, निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स के प्रदर्शन के अनुरूप रिटर्न उत्पन्न करने के लिए है।

DSP Nifty Private Bank Index Fund : किन निवेशकों के लिए सही?

म्यूचुअल फंड के आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक अगर निवेशक देश के टॉप प्राइवेट बैंकों में निवेश करना चाह रहे हैं तो उनके लिए यह फंड सही है।

अगर आपको यह लगता है कि बड़े बैंक आने वाले समय में और बड़े बनेंगे तो आपके लिए यह फंड ठीक है। इसके अलावा अगर आप एक अनुभवी निवेशक हैं और जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो यह फंड आपके लिए सही है।

DSP Nifty Private Bank Index Fund Benchmark

इस फंड का बेंचमार्क Nifty Private Bank TRI है।

DSP Nifty Private Bank Index Fund: न्यूनतम कितना करना होगा निवेश?

निवेशक न्यूनतम 100 रुपये की SIP और 100 रुपये का Lumpsum निवेश कर सकते हैं।