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Newsम्यूचुअल फंडBSE के नए Saatvik Index से चमक सकता है एथिकल म्यूचुअल फंड्स का भविष्य - जानिए पूरी डिटेल

BSE के नए Saatvik Index से चमक सकता है एथिकल म्यूचुअल फंड्स का भविष्य - जानिए पूरी डिटेल

BSE ने एथिकल और वैल्यू-बेस्ड निवेशकों के लिए Saatvik 100 Index लॉन्च किया है। यह इंडेक्स उन कंपनियों पर फोकस करता है जो नैतिक और जिम्मेदार कारोबारी सिद्धांतों का पालन करती हैं। पढ़िए पूरी खबर।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jun 19, 2026 17:44 IST
AI Generated Image

In Short

  • BSE ने Saatvik 100 Index लॉन्च किया, जो एथिकल और वैल्यू-बेस्ड निवेश के लिए नया बेंचमार्क बनेगा।
  • यह इंडेक्स शराब, तंबाकू, जुआ और अन्य विवादित कारोबारों से जुड़ी कंपनियों को बाहर रखता है।
  • The Wealth Company Mutual Fund ने इसे एथिकल निवेश और ‘Good Karma’ निवेश दर्शन के लिए अहम कदम बताया है।

भारत में एथिकल और वैल्यू-आधारित निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। BSE Index Services ने BSE Saatvik 100 Index लॉन्च किया है, जिसे जिम्मेदार और नैतिक निवेश के लिए एक नए बेंचमार्क के रूप में देखा जा रहा है।

इस पहल का स्वागत करते हुए The Wealth Company Mutual Fund ने कहा कि नया इंडेक्स उसकी Ethical Fund रणनीति से काफी मेल खाता है। फंड हाउस का दावा है कि उसका Ethical Fund शुरुआत से ही ‘Good Karma’ निवेश पर आधारित रहा है, जो अहिंसा और सात्विक जीवनशैली के सिद्धांतों से प्रेरित है।

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एथिकल निवेश के लिए नया स्टैंडर्ड

BSE Saatvik 100 Index का उद्देश्य ऐसे निवेशकों को एक ट्रांसपेरेंट बेंचमार्क देना है, जो नैतिक और मूल्य-आधारित सिद्धांतों का पालन करने वाली कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं। ऐसे समय में इसकी शुरुआत हुई है जब ESG और जिम्मेदार निवेश विषयों में निवेशकों की रुचि लगातार बढ़ रही है।

बिजनेस टुडे के एक रिपोर्ट के मुताबिक The Wealth Company Ethical Fund उन बिजनेस से दूरी बनाता है जिनका संबंध शराब, तंबाकू, जुआ, अश्लील मनोरंजन, मादक पदार्थ, चमड़ा, मांस एवं पोल्ट्री, कीटनाशक, कीटनाशी और पशु क्रूरता जैसे क्षेत्रों से होता है। 

फंड हाउस के अनुसार, BSE Saatvik 100 Index की सेक्टर स्ट्रक्चर और उसके Ethical Fund के निवेश यूनिवर्स में काफी समानताएं हैं। इंडेक्स में फाइनेंशियल सर्विस, आईटी, टेलीकॉम और औद्योगिक कंपनियों का वर्चस्व है, जो फंड की रणनीति के अनुरूप माना जा रहा है।

कंपनी का कहना है कि उसका दृष्टिकोण सिर्फ पारंपरिक शरिया-आधारित स्क्रीनिंग तक सीमित नहीं है। इसमें बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वित्तीय अनुशासन और सात्विक सिद्धांतों को भी शामिल किया गया है।

निवेशकों के लिए नया अवसर

The Wealth Company Mutual Fund की संस्थापक, प्रबंध निदेशक और CEO मधु लुनावत ने BSE Saatvik 100 Index की शुरुआत को भारत में एथिकल निवेश के लिए 'ऐतिहासिक क्षण' बताया।

उन्होंने कहा कि जब कंपनी ने Ethical Fund लॉन्च किया था, तब उसका उद्देश्य ऐसा निवेश ऑप्शन उपलब्ध कराना था जो अहिंसा, जिम्मेदारी और सजग संपत्ति निर्माण के सिद्धांतों पर आधारित हो। उनके मुताबिक, नया इंडेक्स उसी सोच के काफी करीब है।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 19, 2026