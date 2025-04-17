Best Mutual Fund: इस फंड ने दिया छप्परफाड़ रिटर्न, 7000 को बना डाला 2 करोड़

Mutual Fund में कौन-से फंड में इन्वेस्ट करें यह पूरी तरह से निवेशक पर डिपेंड करता है। अगर निवेशक रिसर्च के साथ इन्वेस्ट करता है तो उसे लॉन्ग टर्म में शानदार रिटर्न मिल सकता है। वहीं, गलत फंड और गलत स्ट्रैटेजी के साथ इन्वेस्ट करने पर निवेशक के हाथ निराशा लग सकती है।

अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। हम आपको इस आर्टिकल में बेस्ट म्यूचुअल फंड (Best Mutual Fund) के बारे में बताएंगे जिसने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है।

इस फंड ने बनाया करोड़पति

Nippon India Growth Mid-Cap Fund ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। बता दें कि यह फंड मिड-कैप कंपनियों में निवेश करती हैं। इन कंपनियों की ग्रोथ पोटेंशियल काफी हाई रहता है। हालांकि, इन कंपनियों के शेयर में भारी उतार-चढ़ाव देखने को भी मिल सकता है। ऐसे में यह फंड उन निवेशकों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं और रिस्क लेना चाहते हैं।

आपको बता दें कि यह फंड 10 अगस्त 1995 को लॉन्च हुआ था। इस फंड ने औसतन 22 फीसदी का रिटर्न दिया है। फंड ने लॉन्ग टर्म के निवेशकों को करोड़पति बना दिया है।

निवेशकों को बनाया करोड़पति

फंड की परफॉर्मेंस काफी शानदार रही है। अगर इस फंड में 20 साल पहले ₹7976 की मंथली एसआईपी करना शुरू किया होता है तो आज ₹19,14,240 की इन्वेस्टमेंट होती। 20 साल में फंड की परफॉर्मेंस के बाद इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ₹2,57,33,142 हो जाती। इसमें से ₹2,38,18,902 केवल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग से हुआ है।

कैसे करें निवेश?

इस फंड में एसआईपी के जरिये निवेश करना सही है। एसआईपी में छोटी वैल्यू से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। हालांकि, किसी भी फंड में निवेश से पहले इन्वेस्टर को उसके पिछले परफॉर्मेंस और फंड मैनेजमेंट के बारे में जान लेना चाहिए। अगर इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत होती है तो निवेशकों को किसी एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए ताकि वह सही तरीके से निवेश करें।

