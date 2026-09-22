Abakkus Mutual Fund को सेबी से मिली मंजूरी! SIF प्लेटफॉर्म ‘Fokkus’ करेगी लॉन्च - चेक करें डिटेल्स

Abakkus Mutual Fund को स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड (SIF) प्लेटफॉर्म शुरू करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से मंजूरी मिल गई है। फंड हाउस ने इस नए प्लेटफॉर्म का नाम ‘Fokkus’ रखा है। कंपनी ने 22 सितंबर 2026 को जारी प्रेस रिलीज में इसकी जानकारी दी।

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SEBI ने Abakkus को SIF प्लेटफॉर्म के लिए मंजूरी 28 अगस्त 2026 को दी थी। कंपनी ने बताया कि Fokkus के जरिए इक्विटी, डेट और हाइब्रिड कैटेगरी में निवेश रणनीतियां पेश की जाएंगी। हालांकि, इसके लिए जरूरी रेगुलेटरी प्रक्रिया और अन्य मंजूरियां पूरी करनी होंगी।

अभी लॉन्च नहीं हुईं निवेश रणनीतियां

Abakkus Mutual Fund ने अभी तक यह जानकारी नहीं दी है कि Fokkus प्लेटफॉर्म पर कौन-कौन सी रणनीतियां लॉन्च की जाएंगी। इसके अलावा एसेट अलोकेशन, रिस्क पैरामीटर और लॉन्च टाइमलाइन की जानकारी भी अभी साझा नहीं की गई है।

कंपनी ने कहा है कि निवेश के उद्देश्य, एसेट अलोकेशन, जोखिम से जुड़ी जानकारी और लॉन्च शेड्यूल की घोषणा जरूरी रेगुलेटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद की जाएगी।

क्या है SIF फ्रेमवर्क?

SEBI ने 1 अप्रैल 2025 से SIF फ्रेमवर्क लागू किया था। Abakkus के मुताबिक, इस फ्रेमवर्क के जरिए निवेशकों को अलग तरह की निवेश रणनीतियों तक पहुंच मिल सकती है। साथ ही इसमें म्यूचुअल फंड की तरह ही रेगुलेटरी निगरानी और निवेशक सुरक्षा के नियम लागू रहेंगे।

SIF स्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड कंपनियों को पारंपरिक म्यूचुअल फंड योजनाओं के मुकाबले ज्यादा लचीले तरीके से निवेश रणनीतियां तैयार करने का एक नया रास्ता देता है।

Abakkus ने कहा कि Fokkus प्लेटफॉर्म के जरिए वह अपनी रिसर्च आधारित निवेश सोच और रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को SIF स्ट्रक्चर में आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा।

आने वाले महीनों में लॉन्च होंगी शुरुआती रणनीतियां

Abakkus के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील सिंघानिया ने कहा कि SIF फ्रेमवर्क बदलती निवेश जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अलग तरह की निवेश रणनीतियां बनाने में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि कंपनी आने वाले महीनों में शुरुआती रणनीतियां पेश करने की योजना बना रही है।

Abakkus Mutual Fund के CEO वैभव चुग ने कहा कि Fokkus प्लेटफॉर्म पर निवेश प्रक्रिया, रिस्क मैनेजमेंट और निवेशकों की जानकारी बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के साथ मिलकर निवेशकों को SIF की संरचना, उपयुक्तता और पोर्टफोलियो में इसकी भूमिका समझाने का काम भी करेगी।

Abakkus Mutual Fund का सफर

Abakkus Mutual Fund को SEBI से रजिस्ट्रेशन 29 अगस्त 2025 को मिला था। Abakkus Investment Managers Private Limited, Abakkus Asset Manager Limited की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पर निवेश रणनीति, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और निवेशक सेवाओं की जिम्मेदारी संभालती है।

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कंपनी ने साफ किया है कि Fokkus से जुड़ी मुख्य जानकारियां जैसे निवेश रणनीतियां, एसेट अलोकेशन, जोखिम और लॉन्च तारीख जरूरी मंजूरियां पूरी होने के बाद ही सामने आएंगी। कंपनी ने यह भी बताया कि SIF निवेश में पूंजी नुकसान, लिक्विडिटी जोखिम और बाजार में उतार-चढ़ाव जैसे जोखिम शामिल हो सकते हैं।