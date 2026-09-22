होंडा ने लॉन्च किया नया इलेक्ट्रिक स्कूटर QC3, ₹1.35 लाख कीमत और 145 km रेंज - चेक करें प्राइस

शहरों में रोजाना ऑफिस, बाजार और छोटे-मोटे कामों के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने भारतीय बाजार में अपना तीसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर Honda QC3 पेश किया है। कंपनी ने इसे खास तौर पर फैमिली और डेली सिटी राइड को ध्यान में रखकर तैयार किया है।

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कंपनी ने Honda QC3 की आधिकारिक बुकिंग भी शुरू कर दी है। ग्राहक इसे 5,000 रुपये के टोकन अमाउंट के साथ बुक कर सकते हैं। हालांकि, फिलहाल इसकी बुकिंग चुनिंदा शहरों के लिए ही शुरू की गई है।

Honda QC3 की कीमत और उपलब्धता



Honda QC3 की कीमत 1,35,000 रुपये (एक्स-शोरूम, नई दिल्ली) रखी गई है। शुरुआत में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को दिल्ली, आगरा, कटक, सूरत और कोल्लम में खरीदा जा सकता है।

कंपनी इसे चुनिंदा अधिकृत होंडा रेडविंग डीलरशिप के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध करा रही है। लॉन्च के साथ ही इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी गई है।

बैटरी और रेंज की जानकारी



Honda QC3 में 3.0 kWh की बैटरी दी गई है। कंपनी के मुताबिक, यह इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने पर 145 किलोमीटर की सर्टिफाइड IDC रेंज देता है।

Image Credit : Aaj Tak

चार्जिंग की बात करें तो होंडा का दावा है कि QC3 की बैटरी 0 से 80 फीसदी तक चार्ज होने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लेती है। वहीं, बैटरी को पूरी तरह चार्ज करने में करीब 4 घंटे लगते हैं।

32 लीटर स्टोरेज और स्मार्ट फीचर्स से लैस



Honda QC3 को कंपनी ने सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं बल्कि एक स्मार्ट फैमिली EV के तौर पर पेश किया है। इसमें 32 लीटर का स्टोरेज स्पेस दिया गया है, जिसमें रोजाना इस्तेमाल का सामान, बैग और जरूरी चीजें आसानी से रखी जा सकती हैं।

इसके अलावा स्कूटर में Smart Key का फीचर भी मिलता है, जो रोजाना की राइडिंग को आसान और सुविधाजनक बनाता है।

TFT डिस्प्ले और कनेक्टेड फीचर्स



टेक्नोलॉजी के मामले में भी Honda QC3 में कई फीचर्स दिए गए हैं। इसमें 5-इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है, जो होंडा रोडसिंक से कनेक्टेड है।

इसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन की सुविधा भी दी गई है, जिससे शहर में सफर करते समय रास्ता ढूंढना आसान हो जाता है।

चार कलर ऑप्शन में मिलेगा स्कूटर



Honda QC3 को चार कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। इसमें मैट फैटन ग्रे मैटेलिक, पर्ल प्रीसियस व्हाइट, पर्ल शैलो ब्लू और पर्ल सायरन ब्लू कलर शामिल हैं।

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फिलहाल Honda QC3 की बिक्री दिल्ली, आगरा, कटक, सूरत और कोल्लम में उपलब्ध होगी।