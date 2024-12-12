scorecardresearch
YEIDA Plot Scheme Draw Date 2024: दिसंबर की इस तारीख को होगा लकी ड्रॉ

YEIDA Plot Scheme Draw Date 2024: दिसंबर की इस तारीख को होगा लकी ड्रॉ

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने 2024 की दिवाली के मौके पर ग्रेटर नोएडा में अपनी लोकप्रिय रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम लॉन्च की। इस योजना के तहत 821 प्रीमियम रेजिडेंशियल प्लॉट्स उपलब्ध हैं।

Adarsh Garg
UPDATED: Dec 12, 2024 17:22 IST
The top court said that the acquisition formed part of the integrated development plan for the Yamuna Expressway initiated by the YEIDA

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने 2024 की दिवाली के मौके पर ग्रेटर नोएडा में अपनी लोकप्रिय रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम लॉन्च की। इस योजना के तहत 821 प्रीमियम रेजिडेंशियल प्लॉट्स उपलब्ध हैं, जो यमुना एक्सप्रेसवे और आने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) के पास स्थित हैं। यह स्कीम उन निवेशकों और परिवारों के लिए बेहतरीन मौका है जो भविष्य में इस इलाके में अपनी संपत्ति बनाना चाहते हैं।

अब, YEIDA ने घोषणा की है कि इस स्कीम के अंतर्गत प्लॉट्स का ड्रॉ 27 दिसंबर 2024 को होगा। यह तारीख उन सभी आवेदकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन्होंने इस योजना में आवेदन किया है।

मुख्य विशेषताएँ - YEIDA दिवाली 2024 रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम:

योजना कोड: RPS08(A) 2024
कुल प्लॉट्स: 821
अधिकतम अतिरिक्त चार्ज: 15%
रिफंड प्रक्रिया और पॉलिसी:

रिफंड प्रोसेस: आवंटन पत्र मिलने के 60 दिनों के अंदर पूरा रिफंड किया जाएगा।
रिफंड YEIDA की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जा सकता है।
GST अतिरिक्त रूप से लागू होगा।
यदि आवेदक को प्लॉट नहीं मिलता, तो उनका रजिस्ट्रेशन अमाउंट वापस कर दिया जाएगा।
रिफंड पर एक साल के भीतर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन एक साल के बाद, SBI की सेविंग अकाउंट की दर के अनुसार ब्याज मिलेगा।
लिज़ शर्तें और दस्तावेज़:

लिज़ पीरियड: 90 साल
लिज़ रेंट: कुल प्लॉट की कीमत का 10%, जो लीज़ डीड साइन करने से पहले जमा करना होगा।
डॉक्यूमेंट चार्ज: आवंटी से लिया जाएगा और यह राशि वापस नहीं की जाएगी।
YEIDA रेजिडेंशियल प्लॉट ड्रॉ 2024:

YEIDA की दिवाली 2024 रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम का ड्रॉ 27 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। यह ड्रॉ प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। इसके बाद, YEIDA की आधिकारिक वेबसाइट पर विजेताओं की लिस्ट जारी की जाएगी, ताकि आवेदकों को जानकारी मिल सके कि उनका आवेदन सफल हुआ है या नहीं।

कब होगा ड्रॉ?

अगर आपने YEIDA के रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए आवेदन किया है, तो 27 दिसंबर 2024 का दिन आपके लिए अहम होगा। इस दिन होने वाले ड्रॉ से यह तय होगा कि किसे प्लॉट आवंटित किया गया है। यह एक सुनहरा अवसर है, खासकर उन लोगों के लिए जो भविष्य में नोएडा एयरपोर्ट के पास स्थित क्षेत्र में संपत्ति खरीदना चाहते हैं।

यदि आप भी इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, तो तैयार रहें और 27 दिसंबर 2024 को होने वाले ड्रॉ का इंतजार करें

Dec 12, 2024