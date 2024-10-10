Amazon पर लिंक Error आने पर क्यों दिखता है कुत्ता

ऐमेजॉन ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक दिलचस्प और अनूठा तरीका अपनाया है, जब वे वेबसाइट पर किसी टूटे या न मिलने वाले लिंक (404 एरर पेज) पर पहुँचते हैं तो उन्हें एक कुत्ता दिखाई देता है।

सबके मन में सवाल है कि ये कुत्ता कौन है?

दरअसल ऐमेजॉन इस समय का उपयोग अपने कर्मचारियों के पालतू कुत्तों की तस्वीरें दिखाने के लिए करता है। यह न केवल उपयोगकर्ताओं को फ्रस्ट्रेशन से बचाने का एक शानदार तरीका है, बल्कि यह अनुभव को थोड़ा मजेदार और हल्का बना देता है। ऐमेजॉन के इस कदम का उद्देश्य अपने उपयोगकर्ताओं को दिखाना है कि कंपनी केवल एक तकनीकी दिग्गज ही नहीं है, बल्कि एक इंसानियत और करुणा से भरी हुई जगह है, जहाँ कर्मचारियों का पालतू जानवर भी एक विशेष स्थान रखते हैं।

किस बात का प्रतीक

ये इस बात का प्रतीक भी है कि कंपनी अपने कर्मचारियों और उनके पालतू जानवरों का सम्मान करती है और उन्हें एक विशेष स्थान देती है। यह एक तरह से ऐमेजॉन की संस्कृति को भी दर्शाता है, जो नवाचार और तकनीकी दक्षता के साथ-साथ मानवता और पालतू जानवरों के प्रति प्रेम को भी महत्व देती है।

ऐमेजॉन के 404 पेज पर कुत्तों की तस्वीरें सिर्फ त्रुटियों को छुपाने का तरीका नहीं हैं, बल्कि कंपनी की पहचान और सकारात्मक अनुभव को और गहरा बनाते हैं।