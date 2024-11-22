महाराष्ट्र चुनाव परिणाम से पहले बाजार क्यों चढ़ा?

शनिवार को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले शुक्रवार को शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखी गई। इस उछाल का श्रेय रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), और आईटी दिग्गजों जैसे टीसीएस और इंफोसिस के शेयरों में आई बढ़त को जाता है।

बाजार में उछाल का प्रदर्शन

advertisement

बीएसई सेंसेक्स

1,987.76 अंकों (2.58%) की बढ़त के साथ 79,143.55 पर पहुंचा।

बीएसई निफ्टी 567.45 अंकों (2.43%) की वृद्धि के साथ 23,917.35 पर बंद हुआ। अडानी ग्रुप के शेयरों में सुधार और भाजपा-नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की जीत के संकेत देने वाले एग्जिट पोल ने बाजार की धारणा को सकारात्मक बनाया।

बाजार को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक

अडानी समूह के शेयरों में सुधार: हालिया बिकवाली के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में रिकवरी ने बाजार की सकारात्मकता को बढ़ावा दिया।

एग्जिट पोल के नतीजे: एग्जिट पोल और सट्टा बाजार ने संकेत दिया है कि महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन जीत सकता है। इससे निवेशकों को नीति स्थिरता और बुनियादी ढांचे पर अधिक खर्च की उम्मीद जगी है।

वैश्विक समर्थन:

अमेरिकी शेयर सूचकांकों ने रातभर लगभग 1% की तेजी दिखाई, जिससे भारतीय बाजार की धारणा भी मजबूत हुई।

प्रमुख शेयरों का प्रदर्शन

रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL)

2.62% की बढ़त के साथ ₹1,255.25 पर बंद।

भारतीय स्टेट बैंक (SBI)

4.11% की वृद्धि के साथ ₹812.85 पर पहुंचा।

टीसीएस

3.47% बढ़कर ₹4,214.10 पर बंद।

इंफोसिस:

3.41% की बढ़त के साथ ₹1,896.55 पर बंद।

विशेषज्ञों की राय

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार का कहना है: बाजार मौजूदा स्तरों से उबर सकता है, क्योंकि कल की गिरावट मुख्य रूप से अडानी समूह के मुद्दों के कारण हुई थी। हालांकि, दीर्घकालिक चुनौतियों को देखते हुए बाजार में निरंतर सुधार की संभावना सीमित है। विजयकुमार ने यह भी कहा कि मिडकैप शेयरों में बढ़त फंडामेंटल कारणों से नहीं, बल्कि तरलता (लिक्विडिटी) के कारण हो रही है।

एग्जिट पोल और बाजार का प्रभाव

महाराष्ट्र: एग्जिट पोल ने भाजपा-नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को 150 सीटें जीतने की संभावना जताई है।

झारखंड: स्थिति अनिश्चित है। एनडीए को 39 सीटें मिल सकती हैं, जो बहुमत से दो कम हैं।

एमके ग्लोबल का कहना है

"राज्य चुनावों में प्रतिकूल परिणाम राष्ट्रीय नीति पर तुरंत असर नहीं डालेंगे। लेकिन 2026 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार कर सकती है।

advertisement

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

