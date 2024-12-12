scorecardresearch
भारत-ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट मैच कब, कहां और कितने बजे से शुरू होगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टेस्ट सीरीज अब रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 295 रनों से जीत दर्ज की थी।

Adarsh
NEW DELHI,UPDATED: Dec 12, 2024 17:40 IST

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टेस्ट सीरीज अब रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 295 रनों से जीत दर्ज की थी। इसके बाद, एडिलेड में कंगारू टीम ने भारत को 10 विकेट से हराया। अब तीसरे टेस्ट के लिए दोनों टीमें ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर भिड़ने जा रही हैं, और क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि यह मुकाबला भी उतना ही रोमांचक होगा।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट शनिवार, 14 दिसंबर से शुरू होगा। यह मैच गाबा के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा, जो अपनी तेज और उछाल वाली पिचों के लिए जाना जाता है। मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 5:50 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस भारत के समय अनुसार सुबह 5:20 बजे लिया जाएगा।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस टेस्ट मैच को आप लाइव स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख पाएंगे, जिससे टीवी दर्शक इस मैच का आनंद ले सकेंगे। वहीं, मोबाइल पर मैच देखने वाले दर्शक डिज्नी हॉटस्टार ऐप पर इसे स्ट्रीम कर सकते हैं। 

गाबा मैदान पर 2020 में भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, जब उन्होंने कंगारू टीम को तीन विकेट से हराया था। यह जीत खास थी क्योंकि 1988 के बाद यह पहला मौका था जब ऑस्ट्रेलिया गाबा में हार गया था। उस मैच में ऋषभ पंत ने मैच जिताऊ नाबाद 89 रन बनाए थे, और शुभमन गिल ने 91 रनों की शानदार पारी खेली थी। वाशिंगटन सुंदर ने भी 29 गेंदों में 22 रनों की अहम पारी खेली थी, जिससे भारत को जीत दिलाने में मदद मिली थी। अब भारत एक बार फिर से गाबा का घमंड तोड़ने के इरादे से मैदान में उतरेगा।

Edited By:
harsh verma
Published On:
Dec 12, 2024