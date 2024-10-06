क्या है GOX Pass? जिसके जरिए Goa जाने पर मिलेगा भारी-भरकम डिस्काउंट!

अगर आप गोवा में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको गोवा के मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (MOPA) की ओर से जबरदस्त डिस्काउंट का ऑफर दिया जा रहा है। जिससे गोवा आने-जाने वाले टूरिस्टों को बड़ा फायदा हो सकता है। गोवा के मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (MOPA) ने 2024-25 टूरिज्म सीजन की शुरुआत के साथ पर्यटन अनुभव को बढ़ाने के लिए GOX पास लॉन्च किया है। यह देश का पहला खास कार्यक्रम है, जो एयरपोर्ट के जरिए विकसित और पेश किया गया है और यह गोवा में घरेलू, अंतरराष्ट्रीय या चार्टर उड़ानों से आने वाले यात्रियों को बेहतरीन रेस्तरां, नाइट क्लबों और दूसरी सर्विस पर बड़े डिस्काउंट मिलेंगे।

GOX पास कैसे मिलेगा?

आप MOPA हवाई अड्डे पर उतरने या वहां से उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स को बुक करके GOX पास हासिल कर सकते हैं। यात्रियों को एयरलाइन की वेबसाइटों, ट्रैवल एजेंसियों या ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफार्मों के जरिए से फ्लाइट बुक करनी चाहिए।

GOX पास का इस्तेमाल कैसे करें?

15 अगस्त से 31 दिसंबर, 2024 के बीच उड़ान भरते समय अपने GOX पास को अपने साथ रखें। इसे राज्य के भाग लेने वाले स्थानों पर विशेष ऑफ़र और छूट हासिल करने के लिए प्रस्तुत करें। आपको यह साबित करने के लिए प्रिंटेड या मोबाइल बोर्डिंग पास और एक फोटो आईडी प्रदान करनी होगी कि पास आपका है।

पास का इस्तेमाल एक से ज्यादा बार हो सकता है?

यात्री GOX पास को एक स्थान पर या विभिन्न स्थानों पर कई बार उपयोग कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपका पास 15 अगस्त से 31 दिसंबर 2024 के बीच की तारीख का हो और आपके नाम पर हो।

पर्यटकों के लिए सुविधाएं

GOX विभिन्न श्रेणियों में सुविधाओं और सेवाओं की एक सीरीज हैहै, जिसमें भोजन और शॉपिंग शामिल है। कुछ ऑफ़र निम्नलिखित हैं:

मनोरंजन



आपको क्लब Tito's में GOX पास के साथ 9 बजे तक फ्री एंट्री मिलेगी। यहां हैंडक्राफ्टिड कॉकटेल और भारतीय, गोअन और कॉन्टिनेंटल भोजन का मेन्यू है।

आप Konkan Explorers पर अद्भुत अनुभव के लिए टिकट प्राइस पर 10% की छूट प्राप्त कर सकते हैं।

पणजी के मंडोवी नदी पर Paradise Cruises में सनसेट और डिनर क्रूज पर 30% की छूट का मजा ले सकते हैं।

Soul Travelling पर सभी प्रोडक्ट्स पर 15% छूट पाएं।

E-Bike Tours के साथ राज्य में सभी ई-बाइक अनुभवों पर 20% की छूट प्राप्त करें।



भोजन



अगर आप ताज़ा, असली उत्तर भारतीय, स्वादिष्ट चीनी या ताज़ा समुद्री भोजन खाना चाहते हैं, तो Angry Sardar सबसे अच्छा विकल्प है। पास पर कुल बिल वैल्यूय पर 10% की छूट का आनंद लें।

Cafe Marbo में GOX पास के साथ 9 PM तक एंट्री फ्री का लाभ उठाएं। यहां लाइव संगीत और डीजे के साथ अपनी शाम का आनंद लें।

Surya Kiran Heritage Hotel में ठहराव पर 10% छूट और भोजन पर 20% की छूट का आनंद लें।

Times Square कुल बिल मूल्य पर 15% की छूट प्रदान कर रहा है, जो बेहद खास अनुभव दिलाएगा।

शहर के रेस्तरां Artjuna GOA में बिल पर 10% की छूट है।

स्वास्थ्य



Tattva Wellness में 60/90 मिनट के उपचार पर 10% की छूट प्राप्त करें। यह प्रमुख स्पा ब्रांड आयुर्वेदिक परंपराओं में आधारित लक्जरी उपचार प्रदान करता है।

Towards A Better You पैकेज पर 30% तक की छूट दे रहा है।

DDHYANA में थेरेपी पर 20% की छूट प्राप्त करें।

2002 में स्थापित Oorja Wellness Centre GOX पास के साथ सभी उपचारों पर 20% छूट दे रहा है।

रोमांच



Flying Safari Pvt Ltd Joyride पर 15% की छूट दे रहा है, जो सुरक्षित और रोमांचक हवाई अनुभव प्रदान करता है।

Indya Bungy, गोवा का प्रमुख बंजी जंपिंग ऑपरेटर, पास के साथ एंट्री टिकट पर 25% छूट दे रहा है।

अधिक जानकारी के लिए, यात्रियों को आधिकारिक MOPA हवाई अड्डे की वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है।