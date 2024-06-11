Weather Update: कब मिलेगी गर्मी से राहत? IMD ने दी यह चेतावनी



राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 3.5 डिग्री अधिक है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी की है, जिसके अनुसार, दिल्ली-एनसीआर से लेकर पंजाब और राजस्थान तक झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिलने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले दिनों में चिलचिलाती गर्मी का कहर जारी रहेगा। लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि लंबे समय तक धूप में रहने से गर्मी से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। इस बीच मॉनसून को राहत लेकर आ रहा है और 12 जून को दक्षिण गुजरात में दस्तक दे सकता है, लेकिन इसके दिल्ली-एनसीआर तक महीने के आखिरी तक ही पहुंचने की संभावना है।

अगले पांच दिन उत्तर भारत में रहेगा गर्मी का कहर

उत्तर-पश्चिम और पूर्वी भारत में भीषण गर्मी का एक और दौर शुरू हो गया है और अगले पांच दिन के दौरान तापमान दो से तीन डिग्री सेल्सियस बढ़ने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि अगले पांच दिन के दौरान उत्तर-पश्चिम और पूर्वी भारत में भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान है। बयान में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ने के आसार हैं। इससे पहले अप्रैल और मई महीने में भी कई दिन तक भीषण गर्मी पड़ी थी और लू चली थी।

उत्तर भारत में क्यों पड़ रही चिलचिलाती गर्मी?

विशेषज्ञों का कहना है कि यह अत्यधिक गर्मी प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली अल नीनो घटना तथा वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की तेजी से बढ़ती सांद्रता का परिणाम है। अल नीनो के दौरान मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्री सतह असामान्य रूप से गर्म हो जाती है। अध्ययनों से पता चलता है कि तीव्र शहरीकरण के कारण शहरी क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि हुई है, तथा बाहर काम करने वाले तथा निम्न आय वाले परिवार इसका सबसे अधिक प्रभाव झेल रहे हैं।

दिल्ली-एनसीआर में आज कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 3.5 डिग्री अधिक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार दिल्ली का नरेला 46.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म रहा, जबकि नजफगढ़ में 46.3 डिग्री सेल्सियस, आया नगर में 44.7 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड में 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम में तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया हैं। मौसम विभाग ने मंगलवार को दिन में आसमान साफ ​​रहने और लू चलने तथा 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। दिल्ली में मंगलवार के लिए मौसम विभाग ने 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 44 और 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है।

बिहार में 14 जून तक भीषण गर्मी को लेकर रेड अलर्ट

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा कि राज्य में अगले तीन से चार दिन तक "भीषण गर्मी" रहेगी और 14 जून तक उत्तरी व दक्षिणी क्षेत्रों के लिए ‘रेड अलर्ट’ जारी किया गया है। सोमवार को नौ स्थानों पर पारा 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। बक्सर और भोजपुर में सबसे अधिक 45.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। अन्य स्थान जहां तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया, उनमें बक्सर अरवल (45.7), डेहरी (45.6), औरंगाबाद और बिक्रमगंज (45.5 डिग्री प्रत्येक), गया (45.1 डिग्री) और नवादा (44.9 डिग्री) शामिल हैं। बिहार में भीषण गर्मी के बीच राज्य शिक्षा विभाग ने सोमवार को सभी सरकारी स्कूलों को 15 जून तक बंद रखने का आदेश दिया है। शिक्षा विभाग के आदेश में कहा गया है कि राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी और आईएमडी द्वारा जारी की गई चेतावनी के मद्देनजर विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों को 11 से 15 जून तक बंद रखने का आदेश दिया है। चूंकि स्कूल बंद रहेंगे, इसलिए शिक्षकों के लिए भी 15 जून तक छुट्टियां घोषित की जाएंगी।

मुंबई में भारी बारिश का अनुमान

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में सोमवार को शाम सात बजे के बाद भारी बारिश हुई, जबकि सुबह तक 24 घंटे की अवधि में 50 मिलीमीटर (एमएम) बारिश दर्ज की गई थी। मुंबई में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के पहुंचने के बाद भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मंगलवार को भी मध्यम से भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। बीएमसी के अधिकारियों ने बताया कि सोमवार शाम सात बजे से रात नौ बजे के बीच राओली कैंप में 35 मिलीमीटर, बी नदकरनी पार्क में 27 मिलीमीटर, वडाला इलाके में 24 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हालांकि, किसी भी इलाके में जलभराव की कोई सूचना नही है।

दक्षिण गुजरात में 12 जून को दस्तक दे सकता है मॉनसून

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून अगले 24 घंटों में गुजरात में प्रवेश कर सकता है। गुजरात पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी का सामना कर रहा है। मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून अगले 24 घंटों में दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर सकता है। दक्षिण गुजरात में मंगलवार को गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। विभाग ने बताया कि बुधवार सुबह तक दक्षिण गुजरात के सभी जिलों के साथ-साथ उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और गरज के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है। आईएमडी ने कहा है कि इस वर्ष भारत में औसत से ज़्यादा मॉनसून वर्षा होने की संभावना है।