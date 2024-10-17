यूपीपीएससी पीसीएस परीक्षा 2024 स्थगित

UPPSC PCS Exam 2024 Postponed

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने UPPSC PCS प्रारंभिक परीक्षा 2024 को स्थगित करने की घोषणा की है। पहले अक्टूबर में होने वाली UPPSC संयुक्त राज्य/वरिष्ठ अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 अब बाद की तारीख में होगी।

यद्यपि पुनर्निर्धारित तिथि की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, परन्तु आधिकारिक अधिसूचना से संकेत मिलता है कि परीक्षा दिसंबर में होने की संभावना है।अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.gov.in देख सकते हैं।

परीक्षा 15 दिसंबर तक आयोजित होने की उम्मीद है। यूपीपीएससी संशोधित परीक्षा तिथि की घोषणा के लिए जल्द ही एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। प्रारंभिक परीक्षा में दो अनिवार्य पेपर होंगे। पेपर I सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक होगा, जबकि पेपर II दोपहर 2:30 से शाम 4:30 बजे तक होगा। उम्मीदवारों को ओएमआर शीट दी जाएगी, जिसमें प्रत्येक पेपर कुल 200 अंकों का होगा।

उत्तीर्ण अंक

परीक्षा पास करने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दोनों पेपर में उपस्थित होना अनिवार्य है; किसी भी पेपर में उपस्थित न होने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यूपीपीएससी कई भर्ती परीक्षाएं आयोजित करता है, जिनमें आरओ/एआरओ, स्टाफ नर्स और सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवाएं शामिल हैं।