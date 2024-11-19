यूक्रेन ने पहली बार रूस में ATACMS मिसाइल का इस्तेमाल किया

scorecardresearch
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 19, 2024 15:37 IST

यूक्रेन ने अमेरिकी सप्लाई की गई ATACMS (आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम) का पहली बार रूस के अंदर हमले के लिए इस्तेमाल किया है। यह हमला रूस के सामरिक सैन्य ठिकानों पर किया गया, जिससे रूस को भारी क्षति होने की संभावना है। ATACMS मिसाइलों की रेंज लगभग 300 किलोमीटर तक होती है, जिससे ये दुश्मन के गहरे ठिकानों पर हमले करने में सक्षम हैं।

इस कार्रवाई को यूक्रेन की सेना के लिए एक बड़ी रणनीतिक सफलता माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, इन मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के सैन्य आपूर्ति मार्गों और ठिकानों को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। अमेरिका द्वारा इन मिसाइलों की आपूर्ति पर काफी समय से चर्चा हो रही थी, और इसे रूस के साथ संघर्ष में यूक्रेन की ताकत को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है​

यह हमला रूस-यूक्रेन संघर्ष में तनाव को और बढ़ा सकता है, क्योंकि रूस ने पहले ही चेतावनी दी थी कि उसके क्षेत्र में इस प्रकार के हमले गंभीर परिणाम ला सकते हैं।

