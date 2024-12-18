scorecardresearch
Newsभारतयू.सी.एम.ए.एस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2024: दिल्ली में गणित के छात्रों का महाकुंभ

यू.सी.एम.ए.एस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2024: दिल्ली में गणित के छात्रों का महाकुंभ

Adarsh Garg
Delhi,UPDATED: Dec 18, 2024 11:41 IST

2024 में, दिल्ली में आयोजित यू.सी.एम.ए.एस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता ने एक अनोखी छाप छोड़ी, जिसमें 30 देशों के 6,000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। यह अबेकस और मानसिक गणित पर आधारित प्रतियोगिता, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी प्रतियोगिता है, ने गणित के क्षेत्र में छात्रों की असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में छात्रों ने केवल अबेकस और मानसिक अंकगणित तकनीकों का उपयोग करके 8 मिनट में 200 अंकगणितीय प्रश्न हल किए, जो उनकी विश्लेषणात्मक और रचनात्मक क्षमताओं को उजागर करता है।

यू.सी.एम.ए.एस: एक वैश्विक शैक्षिक प्रयास

यू.सी.एम.ए.एस ने अपने 25 वर्षों के अनुभव के साथ इस प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक आयोजित किया। भारतीय प्रतिभागियों के अलावा, इस आयोजन में 15,000 से अधिक लोग शामिल हुए, जिसमें माता-पिता और समर्थक भी शामिल थे। दिल्ली में यह आयोजन बच्चों के मानसिक विकास और गणित के प्रति उनके रुझान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हुआ।

प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले प्रमुख व्यक्तित्व

यू.सी.एम.ए.एस के सीईओ श्री एलेक्सन वोंग और भारत में यू.सी.एम.ए.एस इंडिया के अध्यक्ष डॉ. स्नेहल करिया ने भी प्रतियोगिता का नेतृत्व किया। उनके साथ मलेशिया से डॉ. क्रिस च्यू, एलेक्सन वोंग और श्री वोंग झूयिंग जैसे प्रमुख शख्सियतें उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त, भारत में कोस्टा रिका, फिलिस्तीन, रूस और सऊदी अरब के राजनयिकों ने भी इस वैश्विक शिक्षा समारोह में भाग लिया, जिससे कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय पहचान मजबूत हुई।

यू.सी.एम.ए.एस इंडिया का योगदान

1999 में स्थापित यू.सी.एम.ए.एस इंडिया ने भारतीय शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संगठन ने अबेकस और मानसिक गणित के माध्यम से बच्चों को गणित में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। 25 वर्षों के अनुभव के साथ, यू.सी.एम.ए.एस इंडिया बच्चों को मानसिक रूप से सशक्त बनाने में जुटा हुआ है, ताकि वे प्रतिस्पर्धी दुनिया में सफलता हासिल कर सकें।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता और भविष्य की दिशा

यू.सी.एम.ए.एस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता ने गणित में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस प्रतियोगिता ने छात्रों को अपनी रचनात्मकता और मानसिक कौशल को निखारने का एक बेहतरीन मंच प्रदान किया। इस सफलता से यह साफ है कि यू.सी.एम.ए.एस का उद्देश्य न केवल गणित में दक्षता प्राप्त करना है, बल्कि बच्चों को एक ऐसी मानसिकता विकसित करने में मदद करना है जो उन्हें भविष्य में हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करे।

यू.सी.एम.ए.एस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2024 ने वैश्विक स्तर पर मानसिक गणित के महत्व को सिद्ध किया है। यह आयोजन न केवल गणित के प्रति छात्रों के प्रेम को बढ़ावा देता है, बल्कि उन्हें जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। यू.सी.एम.ए.एस इंडिया का योगदान बच्चों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के आयोजन से भारत समेत दुनिया भर में गणित शिक्षा को नया आकार मिल रहा है।

Edited By:
Arvin Vincent
Published On:
Dec 18, 2024