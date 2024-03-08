UCEED Results: कहां देखें रिजल्ट, कैसे करें डाउनलोड

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे ने आज, 8 मार्च, 2024 को यूसीईईडी 2024 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। जो आवेदक डिजाइन के लिए अंडरग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे आधिकारिक यूसीईईडी वेबसाइट, यानी, uceed.iitb पर अपने स्कोर देख सकते हैं। ac.in किसी भी देरी से पहले अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग कर रहा है।आवेदक 11 मार्च से 12 जून, 2024 तक अपने स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। सफल उम्मीदवारों को एक सामान्य योग्यता रैंक (अखिल भारतीय रैंक) सौंपी जाएगी, जो उन्हें यूसीईईडी 2024 के लिए योग्य के रूप में चिह्नित करेगी।

अन्य विवरण

इस वर्ष, यूसीईईडी परीक्षा 21 जनवरी, 2024 को उन छात्रों के लिए आयोजित की गई थी जो आईआईटी बॉम्बे और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रतिष्ठित डिजाइन कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने में रुचि रखते हैं।

प्राप्त कुल अंकों के अलावा, परिणाम एक महत्वपूर्ण अखिल भारतीय रैंक का खुलासा करते हैं, जो चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

UCEED 2024 परिणाम डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक

UCEED 2024 परिणाम कैसे जांचें

UCEED की आधिकारिक वेबसाइट uceed.iitb.ac.in पर जाएं

होम पेज पर उपलब्ध UCEED 2024 परिणाम लिंक पर क्लिक करें

लॉगिन विवरण दर्ज करें

सबमिट पर क्लिक करें

आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा

इसे डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट ले लें

UCEED 2024 स्कोर शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 में कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए विशेष रूप से लागू है। अधिक जानकारी और संबंधित विवरण के लिए, उम्मीदवारों को यूसीईईडी की आधिकारिक वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है।