बाल दिवस पर अपने बच्चों के लिए करें तुरंत फैसला, इन स्कीम में करें निवेश

बाल दिवस पर आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए फैसला लेना चाहिए। तो आइये आज हम आपको बताते हैं कि कौन सी स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं और किस स्कीम में कितना फायदा मिलेगा।

सुकन्या समृद्धि योजना

अगर आपकी बेटी है, तो सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) एक सुरक्षित निवेश विकल्प है जो सुनिश्चित रिटर्न प्रदान करता है। यह EEE कर व्यवस्था (छूट-छूट-छूट) के लाभ के साथ भी आता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि परिपक्वता आय पूरी तरह से कर-मुक्त है। सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) खाते 1 जुलाई, 2024 से 30 सितंबर, 2024 तक की तिमाही के लिए 8.2% प्रति वर्ष की प्रभावशाली चक्रवृद्धि ब्याज दर की पेशकश कर रहे हैं। SSY खातों पर ब्याज दर की हर तिमाही में समीक्षा और अद्यतन किया जाता है, जिससे यह छोटी बचत योजनाओं में उपलब्ध सबसे प्रतिस्पर्धी दरों में से एक बन जाती है।

जिन लोगों की 5 साल की बेटी है, उन्हें 8.2% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर सालाना 1.2 लाख रुपये (प्रति महीने 10,000 रुपये के बराबर) निवेश करने पर 21 साल बाद सुकन्या समृद्धि योजना में लगभग 55.61 लाख रुपये की अनुमानित परिपक्वता राशि मिल सकती है। कुल निवेशित राशि 17.93 लाख रुपये होगी, जिसमें 21 साल की अवधि में अर्जित ब्याज 37.68 लाख रुपये होगा।

यदि निवेश राशि को बढ़ाकर 150,000 रुपये कर दिया जाए तो परिपक्वता राशि 69.8 लाख रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें कुल अर्जित ब्याज 47.3 लाख रुपये होगा और प्रारंभिक निवेश 22.5 लाख रुपये तक पहुंच जाएगा।

एनपीएस वात्सल्य फंड

शिक्षा से परे अपने बच्चे के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने की चाहत रखने वाले माता-पिता के लिए, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)-वात्सल्य एक उपयुक्त समाधान हो सकता है। यह योजना माता-पिता को अपने बच्चों के नाम पर उनके 18 वर्ष की आयु तक निवेश करने की अनुमति देती है, जिसका लक्ष्य उनकी दीर्घकालिक आवश्यकताओं के लिए एक कोष बनाना है। मानक एनपीएस खातों की तरह, पीएफआरडीए इस योजना की भी देखरेख करता है।

नियमित एनपीएस खातों की तरह ही, माता-पिता के पास विभिन्न पेंशन फंड मैनेजरों में से चुनने और सक्रिय या ऑटो निवेश विकल्पों में से किसी एक को चुनने की सुविधा होती है। इक्विटी में अधिकतम आवंटन, जो संभावित रूप से उच्च-रिटर्न लेकिन जोखिम भरा परिसंपत्ति वर्ग है, 75% तक सीमित है।

माता-पिता के पास एनपीएस वात्सल्य योजना में न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक अंशदान के साथ निवेश शुरू करने का विकल्प है, जिसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है। जब तक बच्चा 18 वर्ष का नहीं हो जाता, तब तक खाता उनके प्रबंधन के अधीन रहेगा, जिसके बाद खाते का स्वामित्व बच्चे को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इस योजना के लिए ब्याज दर हाल ही में 9.5% से 10% के बीच रही है।

विशिष्ट म्यूचुअल फंड

बच्चों के लिए म्यूचुअल फंड विशेष निवेश योजनाएं हैं जो माता-पिता को अपने बच्चों की भविष्य की जरूरतों, जैसे कि शिक्षा, विवाह और सामान्य कल्याण के लिए बचत करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। ये फंड यह सुनिश्चित करने को प्राथमिकता देते हैं कि बच्चों की शिक्षा के खर्चों को कवर किया जाए, भले ही समय के साथ लागत बढ़ जाए। कुछ योजनाएं बच्चे के एक निश्चित आयु तक पहुंचने पर एकमुश्त भुगतान भी प्रदान करती हैं, जो माता-पिता को ट्यूशन और संबंधित खर्चों को पूरा करने में सहायता कर सकती हैं।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मार्ट लाइफ प्लान जीवन बीमा के अलावा, शिक्षा के लिए बच्चे की उम्र के अंत में एकमुश्त भुगतान की पेशकश करता है।

एचडीएफसी लाइफ यंगस्टार उड़ान माता-पिता को अपने बच्चे की भविष्य की शिक्षा के लिए फंड बनाने में मदद करती है, साथ ही वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान करती है।

सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)

पीपीएफ योजना, सरकार द्वारा समर्थित दीर्घकालिक निवेश विकल्प है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों के लिए बचत और धन वृद्धि को बढ़ावा देना है। यह निवेशकों को आकर्षक ब्याज दर और समय के साथ उनके निवेश पर आशाजनक रिटर्न प्रदान करता है।

पीपीएफ योजना का एक मुख्य लाभ यह है कि अर्जित ब्याज और संचित रिटर्न देश के आयकर कानूनों के तहत कराधान के अधीन नहीं हैं। यह इसे अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए एक कर-कुशल निवेश विकल्प बनाता है।

न्यूनतम 15 वर्ष की अवधि के साथ, पीपीएफ योजना को निवेशक की इच्छानुसार 5 वर्ष के ब्लॉक में बढ़ाया जा सकता है। पीपीएफ के लिए निवेश सीमा न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये प्रति वित्तीय वर्ष निवेश की अनुमति देती है। निवेशकों के पास एकमुश्त या पूरे वर्ष में अधिकतम 12 किस्तों में निवेश करने की सुविधा है।

बैंक सावधि जमा

माता-पिता के पास खुद को या अपने साथी को अभिभावक के रूप में नामित करके अपने बच्चों के लिए सावधि जमा (FD) खोलने का विकल्प होता है। कुछ बैंक बच्चों के लिए विशेष FD योजनाएँ प्रदान करते हैं, जो निवेश पर अधिक रिटर्न प्रदान कर सकती हैं। भारतीय बैंकों द्वारा शुरू की गई बाल-विशिष्ट FD योजनाओं के उदाहरणों में PNB बालिका शिक्षा योजना, PNB उत्तम नॉन-कॉलेबल टर्म डिपॉज़िट योजना, यस बैंक फिक्स्ड डिपॉज़िट फ़ॉर चाइल्ड और SBI FD फ़ॉर चाइल्ड शामिल हैं।

बजाज फाइनेंस फिक्स्ड डिपॉजिट 12 से 60 महीने तक की अवधि के लिए कई विकल्प प्रदान करता है, जो निवेशकों को अपने निवेश की अवधि को अपने बच्चे के लिए अपने वित्तीय लक्ष्यों के साथ संरेखित करने की सुविधा प्रदान करता है। यह निवेशकों को भविष्य के लिए प्रभावी ढंग से योजना बनाने के लिए कॉलेज एडमिशन जैसे विशिष्ट मील के पत्थर के साथ FD अवधि का मिलान करने की अनुमति देता है। वरिष्ठ नागरिकों को 8.65% प्रति वर्ष तक की उच्च ब्याज दर का भी लाभ मिलता है, जो इसे अपने पोते-पोतियों के भविष्य के लिए योगदान करने की चाहत रखने वाले दादा-दादी के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है।

बाल बचत योजनाएँ

बाल बचत योजनाएँ दीर्घकालिक धन संचय की सुविधा के लिए डिज़ाइन की गई हैं। ये योजनाएँ निवेश वृद्धि (इक्विटी, ऋण या हाइब्रिड फंड) और जीवन बीमा कवरेज दोनों का लाभ प्रदान करती हैं, जिससे माता-पिता अपने बच्चे के भविष्य के लिए पर्याप्त निधि बना सकते हैं। मैक्स लाइफ ऑनलाइन बचत योजना - वैरिएंट 2 आपके बच्चे की शिक्षा या अन्य भविष्य की आवश्यकताओं के लिए वित्तीय आधार स्थापित करने में मदद करने के लिए इक्विटी फंड पर ध्यान केंद्रित करके उच्च-विकास क्षमता पर जोर देती है। बजाज आलियांज लाइफ स्मार्ट वेल्थ गोल V - चाइल्ड वेल्थ मिड-कैप इक्विटी फंड पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें लंबी अवधि में उच्च रिटर्न उत्पन्न करने की क्षमता होती है।